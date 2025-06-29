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Al Hilal, Osimhen için teklifi yükseltti!

Victor Osimhen, Al Hilal'in 40 milyon Euro'luk maaş teklifini elinin tersiyle itti, bu gelişme sonrası Galatasaray umutlandı. Ancak pes etmeyen Suudi Arabistan ekibi, rakamı 50'ye yükseltti.

calendar 29 Haziran 2025 10:00 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2025 11:09
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Al Hilal, Osimhen için teklifi yükseltti!
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Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, sarı-kırmızılıların yeni sezon planlamasındaki en önemli hedef olmaya devam ediyor. Yönetim, Nijeryalı golcüyü takımda tutmak için adeta seferberlik ilan etti.

Galatasaray yönetimi, Osimhen'e yıllık 21 milyon Euro'luk maaş teklifinde bulundu. Bu tutarın 15 milyon Euro'luk kısmını kulüp karşılamayı planlarken, kalan 6 milyon Euro'nun sponsor destekleriyle finanse edilmesi hedefleniyor.

EN BÜYÜK TEHDİT SUUDI ARABİSTAN'DAN



Avrupa kulüplerinden bu seviyeye çıkan bir teklif olmaması sarı-kırmızılıların elini güçlendiriyor. Ancak en büyük tehdit, Suudi Arabistan'dan geliyor.

Al Hilal, yıldız oyuncuya ilk etapta 40 milyon Euro maaş teklif etti. Ancak Osimhen, "Avrupa'da kalmak istiyorum" diyerek bu teklifi reddetti. Bu gelişme Galatasaray cephesinde büyük umut yaratırken, Suudi temsilcisinin geri adım atmaması tedirginliğe yol açtı.

RAKAMI 50 MİLYON EURO'YA ÇIKARDI

Rakamı 50 milyon Euro'ya çıkaran Al Hilal, Napoli'yle de 65 milyon Euro'ya anlaşmayı planlıyor. G.Saray cephesi ise Osimhen'den gelecek müjdeyi bekliyor. 


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