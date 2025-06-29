Al Hilal, Osimhen için teklifi yükseltti!

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, sarı-kırmızılıların yeni sezon planlamasındaki en önemli hedef olmaya devam ediyor. Yönetim, Nijeryalı golcüyü takımda tutmak için adeta seferberlik ilan etti.



Galatasaray yönetimi, Osimhen'e yıllık 21 milyon Euro'luk maaş teklifinde bulundu. Bu tutarın 15 milyon Euro'luk kısmını kulüp karşılamayı planlarken, kalan 6 milyon Euro'nun sponsor destekleriyle finanse edilmesi hedefleniyor.



EN BÜYÜK TEHDİT SUUDI ARABİSTAN'DAN

Avrupa kulüplerinden bu seviyeye çıkan bir teklif olmaması sarı-kırmızılıların elini güçlendiriyor. Ancak en büyük tehdit, Suudi Arabistan'dan geliyor.Al Hilal, yıldız oyuncuya ilk etapta 40 milyon Euro maaş teklif etti. Ancak Osimhen, "Avrupa'da kalmak istiyorum" diyerek bu teklifi reddetti. Bu gelişme Galatasaray cephesinde büyük umut yaratırken, Suudi temsilcisinin geri adım atmaması tedirginliğe yol açtı.Rakamı 50 milyon Euro'ya çıkaran Al Hilal, Napoli'yle de 65 milyon Euro'ya anlaşmayı planlıyor. G.Saray cephesi ise Osimhen'den gelecek müjdeyi bekliyor.