Ajdin Hasic ve Erdem Seçgin, Beşiktaş'a dönüyor

Beşiktaş'ın devre arasında TFF 1.Lig ekibi Ümraniyespor'a yarım sezonluğuna kiraladığı Ajdin Hasic ve Erdem Seçgin, Beşiktaş'a geri dönüyor.

, Fotoğraf; AA
Ajdin Hasic ve Erdem Seçgin, Beşiktaş'a dönüyor
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21 Temmuz 2020 10:30
Beşiktaş'ın, Ümraniyespor'a kiraladığı oyuncuları Ajdin Hasic ve Erdem Seçgin takıma geri dönüyor. İstanbul ekibi, TFF 1.Lig'de sezonun sona ermesinin ardından kiralık sözleşmeleri biten oyuncuları için veda ve teşekkür mesajı paylaştı.

Hasic ve Erdem, önümüzdeki sezon teknik direktör Sergen Yalçın'ın gözüne girmek adına çalışacak.

Kanatlarda forma giyen Hasic 8 maçta 2 gol, 2 asistle oynarken, orta saha Erdem de 9 karşılaşmaya çıktı.



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