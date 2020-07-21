Ajdin Hasic ve Erdem Seçgin, Beşiktaş'a dönüyor

Beşiktaş'ın, Ümraniyespor'a kiraladığı oyuncuları Ajdin Hasic ve Erdem Seçgin takıma geri dönüyor. İstanbul ekibi, TFF 1.Lig'de sezonun sona ermesinin ardından kiralık sözleşmeleri biten oyuncuları için veda ve teşekkür mesajı paylaştı.
Hasic ve Erdem, önümüzdeki sezon teknik direktör Sergen Yalçın'ın gözüne girmek adına çalışacak.
Kanatlarda forma giyen Hasic 8 maçta 2 gol, 2 asistle oynarken, orta saha Erdem de 9 karşılaşmaya çıktı.
Hasic ve Erdem, önümüzdeki sezon teknik direktör Sergen Yalçın'ın gözüne girmek adına çalışacak.
Kanatlarda forma giyen Hasic 8 maçta 2 gol, 2 asistle oynarken, orta saha Erdem de 9 karşılaşmaya çıktı.