Ajax'tan Beşiktaş kurası için ilk tepki!

Ajax Teknik Direktörü Erik ten Hag, Şampiyonlar Ligi grubunu değerlendirdi.



İşte Erik ten Hag'ın yaptığı açıklamalar: "Borussia Dortmund, grubun favorisi. Onları yakından tanıyorum ve çok yetenekliler. Biz ve Sporting'in eşit olduğumuzu düşünüyorum. Beşiktaş'ı ise henüz tahmin edemiyorum. Bu grubun sürpriz takımı onlar olabilir." ifadelerini kullandı.



VAN DER SAAR'IN SÖZLERİ



Ajax Kulübü Üst Yöneticisi Edwin van der Sar, Beşiktaş'ın da yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun önemli ve güçlü kulüplerden oluştuğunu söyledi.



Van der Sar, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen UEFA Şampiyonlar Ligi 2021-22 sezonu grup kurasının ardından Beşiktaş, Sporting Lizbon, Borussia Dortmund ve Ajax'ın bulunduğu C Grubu'nu değerlendirdi.



Ajax Kulübü Üst Yöneticisi Edwin van der Sar Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa'nın en iyi 32 takımının yer aldığını vurgulayarak, "İlginç bir grup oldu. Açık bir favori yok ama önemli kulüpler var. Borussia Dortmund, Almanya'nın önemli kulüplerinden biri olarak öne çıkıyor. Özellikle Beşiktaş, Sporting Lizbon ve Ajax arasında oynanacak maçlarda her takım birbirini yenebilecek güçte. Bu da grubu ilginç hale getiriyor." değerlendirmesinde bulundu.



Beşiktaş ile eşleşmelerini de değerlendiren Van der Sar, "İstanbul ve Amsterdam'da güzel maçlar olacak. Beşiktaş'ı Amsterdam'da ağırlamaktan mutlu olacağız. Ayrıca İstanbul'da bulunmak da harika. Çok güzel bir şehir." diye konuştu.