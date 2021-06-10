Ajax'ta Onana'nın cezası 9 aya indirildi

CAS, Ajaxlı kaleci Onana'nın doping cezasını 9 aya indirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Ajax'ta Onana'nın cezası 9 aya indirildi
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10 Haziran 2021 17:56
Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Hollanda ekibi Ajax'ın kalecisi Andre Onana'ya yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle verilen 12 aylık men cezasını 9 aya düşürdü.

CAS'tan yapılan açıklamaya göre, eşine ait bir ilacı etken maddesini bilmeden kullandığını belirten Onana'nın itirazı kısmen kabul edildi.

Mahkeme, 25 yaşındaki kalecinin cezasında 3 aylık indirim yapılmasına hükmetti. Kamerunlu futbolcunun cezasının 3 Kasım'da sona ereceği duyuruldu.

UEFA, idrar testinde yasaklı "furosemide" maddesine rastlanan Onana'ya doping kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle şubatta 12 ay men cezası vermişti.


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