Hollanda Ligi'nin 30. haftasında Ajax, sahasında Sparta Rotterdam ile karşı karşıya geldi. Johan Cruyff Arena'daki maç 1-1 sona erdi.



Sparta Rotterdam, 90+5. dakikada Muhammed Nassoh ile 1-0 öne geçti. Ajax, 90+7. dakikada Youri Regeer'in attığı golle maçtan beraberlikle ayrılmayı başardı.



Ajax, ligde üste üste iki hafta da puan kaybı yaşadı.



Bu sonucun ardından Ajax, ligde 74 puana yükseldi. Sparta Rotterdam ise puanını 35 yaptı.



Ligin bir sonraki haftasında Ajax, bu kez sahasında Nijmegen'i konuk edecek. Sparta Rotterdam, gelecek hafta sahasında Twente'yi konuk edecek.



