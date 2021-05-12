Ajax şampiyonluk kupasını eritti, yıldız şeklinde taraftarına gönderdi

Hollanda'da şampiyon olan Ajax, kupasını eriterek küçük yıldızlar haline getirdi ve taraftarına yolladı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Ajax şampiyonluk kupasını eritti, yıldız şeklinde taraftarına gönderdi
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12 Mayıs 2021 13:50
Hollanda Birinci Futbol Ligi'nde (Eredivisie) şampiyonluğa ulaşan Ajax, kupasını eriterek küçük yıldızlar haline getirdi ve taraftarına gönderdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sezonun büyük bölümünde taraftarından yoksun kalan Ajax, 35. şampiyonluğunu kutlamak için ilginç bir yönteme imza attı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, şampiyonluk kupası eritilerek 42 bin adet yıldız üretildi ve hediye olarak kombine bilet sahiplerine gönderildi.

Ajax'ın kaptanı Dusan Tadic, şampiyonluğu taraftara adadıklarını belirterek, "Taraftarımızı gerçekten özledik, yeniden onların önünde oynamak için sabırsızlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hollanda Futbol Federasyonunun, Kovid-19 salgını sebebiyle istisna uygulayarak Ajax'a ikinci bir şampiyonluk kupası verdiği bildirildi.

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