Ahmet Nur Çebi: "Dışarıda dolaşırken beni gören Alex'i soruyor"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, transferlerin bitmeden konuşulmasının kulübe zarar verebileceğini söyledi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ahmet Nur Çebi: 'Dışarıda dolaşırken beni gören Alex'i soruyor'
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26 Temmuz 2021 23:56
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, transferlerin yapılmadan önce konuşulmasının, kulübe zarar vereceğini belirterek, "Transferler gizli yapılır, transfer bittiği gün açıklanır" dedi.

Çebi, Bodrum Beşiktaşlılar Derneğinin ilçedeki bir restoranda düzenlediği şampiyonluk kutlama gecesine katıldı.

Başkan Çebi, burada yaptığı konuşmada, transfer sürecine değinerek, "Ben dışarıda dolaşırken yanıma gelen bütün Beşiktaşlı arkadaşlar sadece transfer soruyorlar. Yanıma gelenler 'Alex'ten ne haber?' diyor. Ya arkadaş bir 'nasılsın' de, bir 'günaydın' de. Transferler gizli yapılır, transfer bittiği gün açıklanır. Transferin daha evvel konuşulması kulübümüze zarar verir. Onun için hoşgörü rica ediyorum." diye konuştu.

Beşiktaş'ın şampiyonluklarından da bahseden Çebi, şöyle konuştu:

Şampiyonluklarda birlik ve beraberliğin önemine işaret eden Çebi, Şampiyonluklar birlik ve beraberlik olmadan gelmiyor. Ne hoca, ne futbolcu, ne başkan ne de yönetici. Ancak herkes bir araya geldiğinde bunu başarabilirsiniz. İki kişiyle hiçbir şey olmaz. Kulüp çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Bu seneki sloganımızla bitiriyorum ve 'şampiyon sensin' diyorum. Seneye de inşallah şampiyon yine sensin. Sen taraftar, sen Beşiktaş'sın."

Gece, Beşiktaş marşlarının çalınması ve canlı müzik eşliğinde devam etti.


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