30 Ağustos
Kasımpaşa-Gaziantep FK
19:00
30 Ağustos
Kocaelispor-Kayserispor
19:00
30 Ağustos
Antalyaspor-Karagümrük
21:30
30 Ağustos
Galatasaray-Rizespor
21:30
30 Ağustos
Sakaryaspor-Boluspor
19:00
30 Ağustos
Ümraniye-Esenler Erokspor
19:00
30 Ağustos
Hatayspor-İstanbulspor
21:30
30 Ağustos
Manisa FK-Iğdır FK
21:30
30 Ağustos
RB Leipzig-FC Heidenheim
16:30
30 Ağustos
Werder Bremen-Leverkusen
16:30
30 Ağustos
VfB Stuttgart-Mönchengladbach
16:30
30 Ağustos
Hoffenheim-E. Frankfurt
16:30
30 Ağustos
Augsburg-Bayern Munih
19:30
30 Ağustos
Chelsea-Fulham
2-064'
30 Ağustos
M. United-Burnley
17:00
30 Ağustos
Sunderland-Brentford
17:00
30 Ağustos
Tottenham-Bournemouth
17:00
30 Ağustos
Wolves-Everton
17:00
30 Ağustos
Leeds United-Newcastle
19:30
30 Ağustos
Alaves-Atletico Madrid
18:00
30 Ağustos
Real Oviedo-Real Sociedad
20:00
30 Ağustos
Girona-Sevilla
20:30
30 Ağustos
Real Madrid-Mallorca
22:30
30 Ağustos
Bologna-Como
19:30
30 Ağustos
Parma -Atalanta
19:30
30 Ağustos
SSC Napoli-Cagliari
21:45
30 Ağustos
Pisa-Roma
21:45
30 Ağustos
Lorient-Lille
18:00
30 Ağustos
Nantes-Auxerre
20:00
30 Ağustos
Toulouse-PSG
22:05
30 Ağustos
FC Volendam-Ajax
17:30
30 Ağustos
SC Heerenveen-Go Ahead Eagles
19:45
30 Ağustos
PSV Eindhoven-Telstar
21:00
30 Ağustos
Excelsior-FC Twente
22:00

Ahmet Dal: "Erzurumspor şampiyonluk adayıdır"

Erzurumspor Başkanı Ahmet Dal, takımının TFF 1. Lig'deki hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu.

calendar 30 Ağustos 2025 14:13
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Ahmet Dal: 'Erzurumspor şampiyonluk adayıdır'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Bütçesini zorlamayacak şekilde 11 oyuncuyu renklerine bağlayan ve eski logosuna dönen Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK'nin hedefi Süper Lig'e yükselmek.

Kulüp başkanı Ahmet Dal, AA muhabirine, önceki sezonlarda kulübün transfer yasağı, puan silme cezası ve stat sorunuyla ilgili ciddi ekonomik zorluklarla mücadele ettiğini söyledi.

Kulübün eski adı ile efsane logosuna döndüğü için de duyduğu mutluluğu dile getiren Dal, yeni sezonda kadroya 11 futbolcu eklediklerini ve 9 futbolcuyla da yolları ayırdıklarını anlattı.


Dal, "Erzurumspor sezona girerken geçtiğimiz yıllardaki sıkıntıları da göz önünde bulundurarak çok fazla ekonomik açıdan ciddi meblağlarla transfer yapmadı. Oyuncuyu getirebilirsiniz ama parasını ödeyemezseniz o oyuncu grubu aynı performansı sergilemeyebilir, geçmişte yaşadığımız ekonomik sıkıntıları yaşayabiliriz." dedi. 

"ERZURUM'U EFSANE LOGOSUNA KAVUŞTURDUK"

Kulübün yakın geçmişte zor süreçlerden geçtiğini aktaran Dal, şöyle devam etti:

"Bu sıkıntılı günlerde kulübün önce adını sonra logosunu değiştirdik. Erzurumspor'u efsane logosuna tekrar kavuşturduk, taraftarımızın camiamızın beklentisi bu yöndeydi, onların bu beklentisini yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Şampiyonluklar gelir geçer kupalar alınır sahada başarılar elde edilir ama kurumsallık çok önemli."

Kulüp olarak sıkıntılı süreçler yaşadıklarını belirten Dal, "Takımımız transfer yasaklarına rağmen sıkıntılara rağmen asla diz çökmedi. Futbolcularımız, teknik heyetimiz ve taraftarımızla kaynaşarak kenetlenerek bugünlere geldik. Bu sene de takımımıza birçok oyuncuyu kazandırdık. Yeni teknik direktörümüz, teknik heyetimiz ve oyuncularımızla sezona başladık. 3 hafta itibarıyla takımımız 5 puanla üçüncü sırada, önemli bir Sarıyer maçımız var, milli maç arası sonra zorlu periyot devam ediyor. Ligde birbirinden zorlu 20 takım var, 5 takımın küme düşeceği bir lig yaşanacak." ifadelerini kullandı.

Başkan Dal, "Ayağımızı yorganımıza göre uzatmamız lazım hedefim her zaman sahaya çıkan 11 oyuncunun, yedek bekleyen ve sahaya girdiğinde her şeyini veren oyuncunun, taraftarın istediği şekilde bir oyun oynayıp bir performans sergilemesi ve kulübün de formasını terleten oyuncuların bu şehre, camiaya ile armaya sportif ve fair-play açısından layık şekilde hareket etmeleri." diye konuştu.

"ERZURUMSPOR ŞAMPİYONLUK ADAYIDIR"

Ligde kalmanın önemine işaret eden Dal, "Ligde kalmak çok kolay değil, ligde kalıp sonrasında play-off hattı içerisinde olunması, sonrasında ligi ilk 2 içerisinde bitirerek Süper Lig'e çıkmak hepimizin hedefi. Her zaman hedefimiz Süper Lig, geçen sene de play-off oynarken de hedefimiz Süper Lig'di ama çok ciddi ekonomiye sahip takımlar var. Kolay değil ama Erzurumspor'un bulunduğu yerde hedefi her zaman ligin ilk sırasıdır, Erzurumspor ligin şampiyon adayıdır. Bu yönde de çalışmalarımızı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Altyapıya yönelik yatırımlar yapıldığını dile getiren Dal, şunları kaydetti:

"Birçok gencimizi altyapıdan A takıma kazandırdık. Erzurumspor'un altyapısındaki pırıl pırıl kardeşlerimize o imkanı sağlıyoruz. Bir rezerv takımı kurduk, bu sene Bal Ligi'nde mücadele edecek bir takımımız var. Şehirde adeta futbolda bir gümüş dönem yaşandığını ve ilerleyen dönemde altına sonra da platine döneceğini düşünüyorum. 3-4 yıl içerisinde herkes Erzurumspor'u konuşacak, geçmişte sıkıntıları vardı onlar konuşuluyordu şimdi başarıları, altyapısından yetişen futbolcuları, aldığı kupalar ve buradan yetişen büyük takımlar ile milli takımda oynayan futbolcular konuşacak."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.