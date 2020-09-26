Ahmet Ağaoğlu: 'Yabancı hakem değil, yabancı MHK'

Yeni sezonda henüz galibiyet göremeyen Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu, hakem hatalarıyla ilgili flaş açıklamalarda bulundu.



"Yabancı hakem değil, yabancı MHK"



Ağaoğlu, hakem hatalarıyla ilgili olarak, "Yabancı ülkeden emekli olmuş, kariyeri yüksek, UEFA'nın bünyesinde de hakemlik kariyerinde tartışmaya yer olmayan hakemlerden Merkez Hakem Komitesi'ni (MHK) oluşturalım yeter. Yabancı hakem değil, yabancı MHK. Bakın o zaman ne oluyor? UEFA'daki 13 ülkede bu uygulanıyor." değerlendirmesinde bulundu.



