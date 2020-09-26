Ahmet Ağaoğlu: "Yabancı hakem değil, yabancı MHK"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Süper Lig'deki hakem hatalarıyla ilgili açıklamalar yaptı ve flaş bir öneride bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Ahmet Ağaoğlu: 'Yabancı hakem değil, yabancı MHK'
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26 Eylül 2020 17:41
Yeni sezonda henüz galibiyet göremeyen Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu, hakem hatalarıyla ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

"Yabancı hakem değil, yabancı MHK"

Ağaoğlu, hakem hatalarıyla ilgili olarak, "Yabancı ülkeden emekli olmuş, kariyeri yüksek, UEFA'nın bünyesinde de hakemlik kariyerinde tartışmaya yer olmayan hakemlerden Merkez Hakem Komitesi'ni (MHK) oluşturalım yeter. Yabancı hakem değil, yabancı MHK. Bakın o zaman ne oluyor? UEFA'daki 13 ülkede bu uygulanıyor." değerlendirmesinde bulundu.



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