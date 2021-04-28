Ahmet Ağaoğlu transferi açıkladı!

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Süper Lig'in 38. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Göztepe maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.



Transferde 2 futbolcu ile ön anlaşmaya vardıklarını duyuran Ağaoğlu, "Transferde 4-5 isim üzerinden gidiyoruz. Bunlardan 2 tanesi ile ön anlaşma sağlandı. 1 tanesiyle de çok büyük ihtimalle önümüzdeki hafta içerisinde prensip anlaşmasına varacağız." dedi.



"Hocayla 3 sene anlaştık daha 2 yılı var, inşallah başarılı olur ve daha fazla sözleşme imzalarız. Trabzonspor gibi takımlarda en önemli şey istikrardır. Tüm samimiyetimle söylüyorum, biz Abdullah hocayla bu istikrarı yakalayacağız. Takımın oynadığı futbola bakarsak göze hoş gelmeyen bir futbol olabilir ama istikrarı takım içerisinde sağlayarak takımı 4'üncülüğe kadar çıkardı. Bana göre yapabileceğinin en iyisini yaptı. Benim mukavelemin bitmesine de 8 ay var.



BİZ GİDERİZ HOCA KALIR



"Biz gideriz hoca kalır. Bazı insanların ince hesaplarının olması son derece doğal ama benimle yapılacak ince hesapları hoca ve kulüp üzerinden yapmasınlar. Bu hem kulübe hem de hocaya zarar verir. Ertuğrul Doğan'la aramızda sıkıntı olduğuna dair söylentiler oldu. 10 Ağustos 2018 tarihini Trabzonsporlular sakın unutmasın. Borçlardan dolayı lisans çıkartılamayacağı dedikodusu konuşulurken Ertuğrul Doğan o problemi çözen bir insandır. Çok değerli bir yöneticidir. Trabzonspor'umuzda uzun yıllar yöneticilik yapacaktır. Camianın en fazla ihtiyacı olan şey sukunet ve istikrar. Trabzonspor camiası da bunları bozacak haberlere prim vermesin" açıklamasında bulundu.



