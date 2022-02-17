Agüero'dan performansı eleştirilen Messi'ye destek!

Sergio Agüero, Paris Saint Germain'in Real Madrid'i 1-0 mağlup ettiği Şampiyonlar Ligi maçında penaltı kaçıran ve performansı tartışılan Lionel Messi hakkında konuştu.



Agüero yaptığı açıklamada, "Çok talihsiz bir penaltı oldu ama Leo maçta çok iyi oynadı. Bunu arkadaşım olduğu için söylemiyorum. Messi gerçekten çok iyi oynadı. Çok iyi ve aktifti. Bu penaltı talihsizliği herkesin başına gelebiliyor." dedi.



Fransız basınının Messi'yi yıprattığını belirten Arjantinli, "Fransız dergileri ve gazeteleri onu mahvediyor. Bir Fransız dergisiyle randevum vardı ama reddettim çünkü ben Messi'yi destekliyorum ve gerçekten öfkeliyim." ifadelerini kullandı.



Lionel Messi, bu sezon Paris Saint Germain formasıyla çıktığı 21 maçta, 7 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.





İLGİLİ VİDEO