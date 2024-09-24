Dolmabahçe'de 2-1 kazanılan Eyüpspor maçının ilk devresinde 2, ikinci yarıda ise 1 net pozisyonda rakiplere geçit vermeyen Mert Günok, sahaya damgasını vurdu.
Takımını galibiyete taşıyan en önemli aktör olan milli file bekçisinin büyük bir fedakârlıkla kalesini koruduğu kaydedildi. 35 yaşındaki eldiven bir önceki hafta deplasmanda oynanan Trabzonspor maçında oyun devam ederken, bir pozisyon sonrası dizinden sorun yaşadı. Yarım saatten fazla süreyi diz ağrısıyla oynayan deneyimli eldiven, takımını sahada yalnız bırakmadan mücadelesini vermişti.
TAKIMI KORKULU RÜYA GÖRMEKTEN KURTARDI
Kaptan'ın sonrasında da zaman zaman ağrılarının olduğu ancak bunu bahane etmeden maçlarda kaleyi koruduğu kaydedildi. Eyüpspor karşısında da özellikle dakikalar 80'i gösterdiğinde skor 1-1 iken Mame Thiam'ın net gol fırsatını başarılı bir refleks ile engelleyen Mert, takımını oyunda tuttu. Maçtan sonra da teknik ekip ve takım arkadaşlarının başarılı kaleciyi, kritik kurtarışları için özel olarak tebrik ettiği belirtildi.
Ağrılar Mert Günok'a engel değil!
Milli kaleci Mert Günok, Eyüpspor karşısında sergilediği performansla takımını zafere taşıdı.
Dolmabahçe'de 2-1 kazanılan Eyüpspor maçının ilk devresinde 2, ikinci yarıda ise 1 net pozisyonda rakiplere geçit vermeyen Mert Günok, sahaya damgasını vurdu.
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