Adnan Polat: '2025'te başlıyoruz'

Galatasaray'da Florya Projesi'nden sorumlu eski başkan Adnan Polat, sarı kırmızılı takımın yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda açıklamalar yaptı.
İŞTE ADNAN POLAT'IN AÇIKLAMALARI
"İhale dosyasını tamamlama üzerine çalıştık, aşağı yukarı sonuna geldik. İki arsanın ortasından ince bir yol geçiyordu, oradaki prosedürler bitmek üzereydi. Niyetimiz kasım ayı başında ilana çıkmak şeklinde. İhale dosyasını yüzde 100 bitirmiş olacağız.
"PROSEDÜRLER SÜRÜYOR"
"Sadece 18 uygulamasıyla aradaki yolun giderilmesi var, kararları verildi, bürokratik prosedürleri sürüyor. Kasım ayı başında duyuruya çıkmayı düşünüyoruz. Kasım ayı içinde de bu duyuruyla 1 aylık süre vereceğiz dosya alanlara. 1 aylık aşağı yukarı süre vereceğiz. İlgili firmalar, gelip bize tekliflerini verecek."
"TEKLİFLERE BAKILACAK"
"Teklifler şöyle olacak, ilk bir dosyanın iki zarf olacak. Birinci zarfta ihale şartnamesiyle ilgili bilgiler belgeler teminat mektupları olacak. Eksiği olanlara 1 hafta süre vereceğiz. Sonraki dönemde komisyonun huzurunda ikinci zarflar açılacak. Burada tekliflere bakılacak. Bunların içinde en iyi, en uygun gördüklerimizi seçeceğiz. Uygun gördüklerimiz yine açık artırmayla nihai rakamlarını vermesini isteyeceğiz."
"BAZI ARKADAŞLAR TAKILMIŞLAR"
"En iyi teklif meselesine insanlar takıldılar. Bu ne anlama geliyor diye baktığımız vakit, en yüksek verene değil en iyi teklif verene vereceğiz dedim, bazı arkadaşlar takılmışlar."
"70 MİLYON EURO BORÇ"
"En iyi teklif meselesine insanlar takıldılar. Bu ne anlama geliyor diye baktığımız vakit, en yüksek verene değil en iyi teklif verene vereceğiz dedim, bazı arkadaşlar takılmışlar. Bu işi yapabilecek kapasitede bir firma mı? O çok önemli bizim için. Hasılat payında bize vereceği minimum yüzde, asgari toplam ne olacak? Vereceği avans miktarı çok önemli unsur. 70 milyon euro civarında bir borcu var faizli, Galatasaray'ın. Yılda getirdiği yük 30-35 milyon dolarlar civarında. Avans miktarı çok önemli. Firmaların mali gücü çok önemli. İnşaatın süresi. Mali yeterliliğin yanında idari ve teknik yeterlilikleri olan geçmişi olan firmalar olması lazım, iş bitirme referansları olması lazım, tabii ki marka değeri olması lazım. Böyle bir dönemde bu işi bilen gayrımenkul firmaları, olaya şöyle yaklaşırlar, dinlediğimiz devletin üst düzey yöneticilerinin söylediği, 2025 yılında enflasyonun düşeceği şeklinde, o yönde de faizleri yüksek tutuyorlar. Böyle olacağına inanıyorum."
"HER ŞEY RAST GİDERSE EYLÜL 2025'TE İLK KAZMAYI VURURUZ"
"Kemal Derviş döneminde de aynı süreci yaşadık. Tüm Türkiye çok kızmıştı Derviş'e, 2 sene herkesin burnundan kan getirdiler, başka türlü çözülmüyordu. 2025'te aynısını yaşayacağız. Bizim şu avantajımız var, bu ihaleyi alacak olan firma bunla ilgili bize konsept bir proje getirecek. Önce mimari, sonra mühendislik projelerinin bitirilmesi, şartnamelerinin hazırlanması, bunun ruhsatının alınması bana göre 8 ay minimum sürecek. 2025 Eylül'de oraya kazma çakacak duruma geliriz, her şey rast giderse."
"BİR TESLİK, AKSİLİK YOK"
"Bu dönemde de enflasyon düşecek, faiz de düşecektir. Kendi işimde bu prensipler çerçevesinde gidiyorum. İnşatta da satışların tekrar artacağını düşünüyorum. Yüzde 50 faiz aldığı bir yerde insanların gayrımenkule insanlar para yatırmıyorlar, realist görmüyorlar. Sektördeki satışlar bu yüzden düştü. Galatasaray'ın Floryası kurtuluş projesidir. Borçlarının sıfırlanacağı, bünyesinde büyük bir kaynağın olacağı proje olacak. O kaynağı da fon oluşturmak, o fonla kaynağı değerlemek, o fonla gelecek yönetimler genel kurulun kararıyla değerlendirilmesi şeklinde yaklaşımımız var. Buna Galatasaray genel kurulu karar verecek. Bir terslik, aksilik yok. Belli bürokratik süreçleri, normal zamanlarında takip ediyoruz. İnşallah Galatasaray'a hayırlı uğurlu olur."
İŞTE ADNAN POLAT'IN AÇIKLAMALARI
"İhale dosyasını tamamlama üzerine çalıştık, aşağı yukarı sonuna geldik. İki arsanın ortasından ince bir yol geçiyordu, oradaki prosedürler bitmek üzereydi. Niyetimiz kasım ayı başında ilana çıkmak şeklinde. İhale dosyasını yüzde 100 bitirmiş olacağız.
"PROSEDÜRLER SÜRÜYOR"
"Sadece 18 uygulamasıyla aradaki yolun giderilmesi var, kararları verildi, bürokratik prosedürleri sürüyor. Kasım ayı başında duyuruya çıkmayı düşünüyoruz. Kasım ayı içinde de bu duyuruyla 1 aylık süre vereceğiz dosya alanlara. 1 aylık aşağı yukarı süre vereceğiz. İlgili firmalar, gelip bize tekliflerini verecek."
"TEKLİFLERE BAKILACAK"
"Teklifler şöyle olacak, ilk bir dosyanın iki zarf olacak. Birinci zarfta ihale şartnamesiyle ilgili bilgiler belgeler teminat mektupları olacak. Eksiği olanlara 1 hafta süre vereceğiz. Sonraki dönemde komisyonun huzurunda ikinci zarflar açılacak. Burada tekliflere bakılacak. Bunların içinde en iyi, en uygun gördüklerimizi seçeceğiz. Uygun gördüklerimiz yine açık artırmayla nihai rakamlarını vermesini isteyeceğiz."
"BAZI ARKADAŞLAR TAKILMIŞLAR"
"En iyi teklif meselesine insanlar takıldılar. Bu ne anlama geliyor diye baktığımız vakit, en yüksek verene değil en iyi teklif verene vereceğiz dedim, bazı arkadaşlar takılmışlar."
"70 MİLYON EURO BORÇ"
"En iyi teklif meselesine insanlar takıldılar. Bu ne anlama geliyor diye baktığımız vakit, en yüksek verene değil en iyi teklif verene vereceğiz dedim, bazı arkadaşlar takılmışlar. Bu işi yapabilecek kapasitede bir firma mı? O çok önemli bizim için. Hasılat payında bize vereceği minimum yüzde, asgari toplam ne olacak? Vereceği avans miktarı çok önemli unsur. 70 milyon euro civarında bir borcu var faizli, Galatasaray'ın. Yılda getirdiği yük 30-35 milyon dolarlar civarında. Avans miktarı çok önemli. Firmaların mali gücü çok önemli. İnşaatın süresi. Mali yeterliliğin yanında idari ve teknik yeterlilikleri olan geçmişi olan firmalar olması lazım, iş bitirme referansları olması lazım, tabii ki marka değeri olması lazım. Böyle bir dönemde bu işi bilen gayrımenkul firmaları, olaya şöyle yaklaşırlar, dinlediğimiz devletin üst düzey yöneticilerinin söylediği, 2025 yılında enflasyonun düşeceği şeklinde, o yönde de faizleri yüksek tutuyorlar. Böyle olacağına inanıyorum."
"HER ŞEY RAST GİDERSE EYLÜL 2025'TE İLK KAZMAYI VURURUZ"
"Kemal Derviş döneminde de aynı süreci yaşadık. Tüm Türkiye çok kızmıştı Derviş'e, 2 sene herkesin burnundan kan getirdiler, başka türlü çözülmüyordu. 2025'te aynısını yaşayacağız. Bizim şu avantajımız var, bu ihaleyi alacak olan firma bunla ilgili bize konsept bir proje getirecek. Önce mimari, sonra mühendislik projelerinin bitirilmesi, şartnamelerinin hazırlanması, bunun ruhsatının alınması bana göre 8 ay minimum sürecek. 2025 Eylül'de oraya kazma çakacak duruma geliriz, her şey rast giderse."
"BİR TESLİK, AKSİLİK YOK"
"Bu dönemde de enflasyon düşecek, faiz de düşecektir. Kendi işimde bu prensipler çerçevesinde gidiyorum. İnşatta da satışların tekrar artacağını düşünüyorum. Yüzde 50 faiz aldığı bir yerde insanların gayrımenkule insanlar para yatırmıyorlar, realist görmüyorlar. Sektördeki satışlar bu yüzden düştü. Galatasaray'ın Floryası kurtuluş projesidir. Borçlarının sıfırlanacağı, bünyesinde büyük bir kaynağın olacağı proje olacak. O kaynağı da fon oluşturmak, o fonla kaynağı değerlemek, o fonla gelecek yönetimler genel kurulun kararıyla değerlendirilmesi şeklinde yaklaşımımız var. Buna Galatasaray genel kurulu karar verecek. Bir terslik, aksilik yok. Belli bürokratik süreçleri, normal zamanlarında takip ediyoruz. İnşallah Galatasaray'a hayırlı uğurlu olur."