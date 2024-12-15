Potada kadınlar derbisi

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 12. hafta maçında Fenerbahçe Opet, derbide Beşiktaş'ı konuk edecek.



15 Aralık Pazar günü 14.30'da Metro Enerji Salonu'nda oynanacak mücadele TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak. Mücadeleyi Mehmet Şahin, Ozan Gönen ve Burak Pehlivan hakem üçlüsü yönetecek.



FENERBAHÇE'DE SON DURUM



Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, lig ve EuroLeague Women'da yoluna namağlup devam ediyor. Son olarak 7 Aralık Cumartesi günü Nesibe Aydın'a konuk olan Fenerbahçe, rakibini 67-92'lik skorla mağlup ederek ligde namağlup yürüşüyünü sürdürmüştü.



ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde bir maç eksiğiyle ikinci sırada yer alan sarı-lacivertliler, oynadığı dokuz maçta aldığı dokuz galibiyetle namağlup tek takım ünvanını taşıyor. Bu maçlarda rakip potalara toplam 793 sayı bırakan Fenerbahçe, potasında 586 sayı gördü. Fenerbahçe'de Emma Meesseman ise rakip çemberlerde bulduğu 110 sayı ile takımın en skorer oyuncusu olarak ön plana çıkıyor.



BEŞİKTAŞ'TA SON DURUM



ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı dokuz maçta beş galibiyet, dört mağlubiyet alan Beşiktaş, topladığı 14 puanla cetvelin 5. sırasında yer alıyor.



EuroCup'ta Play-off turuna yükselen siyah-beyazlılar, ligde oynadığı dokuz maçta rakip potalara 675 sayı bıraktı.



Beşiktaş'ta Amerikalı uzun Temi Fagbenle, sekiz maçta ürettiği 141 sayı ile takımının en skorer oyuncusu konumunda bulunuyor.



