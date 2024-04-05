Adnan Öztürk: 'Galatasaray da U19 ile çıksın!'

Fenerbahçe, Süper Kıpa Finali'ne yabancı hakem atanmaması ve tarihin ertelenmemesi halinde mücadeleye U19 takımıyla çıkacağını TFF'ye bildirirken kabul edilmemeişti. Bu nedenle 7 Nisan'da sahada U19 Takımı oyuncular yer alacak.
Galatasaray Kulübü'nün eski başkan yardımcısı Adnan Öztürk, Radyospor'da Süper Kupa ile ilgili flaş bir öneride bulundu.
"SÖYLENEN SÖZLER ÇOK YANLIŞ, HİÇ YAKIŞMIYOR"
İlk olarak yaşanan tartışmaları eleştiren Öztürk, "Türk sporsever olarak Süper Kupa için dönen tüm problemleri bitirmemiz lazım. Bu iş, Suudi Arabistan'tan başlayıp Urfa'da hala devam ediyor. Baktığımızda Fenerbahçeli dostlarımızın söylediği sözler çok yanlış, hiç yakışmıyor. " dedi.
"Fenerbahçe U19 takımıyla çıkıyorsa, Galatasaray'ın da U19 takımıyla çıkması gerektiğini dile getiren Öztürk, şu ifadeleri kullandı:
"GALATASARAY DA U19 TAKIMI İLE ÇIKSIN"
"Fenerbahçe U19 ile çıkacaksa, Galatasaray da U19 takımıyla çıkmalı. Galatasaray'a bu yakışır. Fenerbahçe U19'daki çocuklar da bizim çocuklarımız. Ama o gencecik çocukları Galatasaray'ın as kadrosuna karşı çıkarmak büyük yanlış olur. Çocukları savaşa götürür gibi olur mu? Saygısızlık değil mi? Ayrıca bu tür hareketler Şanlıurfalılara da ayıp. Bence Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılına Türk gençlerimin oynadığı bir maç yakışır."
"GALATASARAY'DA OLSAM BU KARAR ÇOKTAN VERİLİRDİ"
"Galatasaray'ın asaletine yakışır bir karar alması gerektiğini vurguluyorum" diyen Öztürk, "Bu teklifim Galatasaray yönetiminde nasıl yankı bulur, bilemem. Galatasaray'da yetkili olsam bu karar çoktan verilirdi. Yani bizimkiler 10-0 yense ne anlamı olacak. Fenerbahçe'nin kararını tartışmıyorum. Burada Galatasaray'ın asaletine yakışır bir karar alması gerektiğini vurguluyorum. Böylece tüm dünyaya Galatasaray'ın asaletini göstermiş olacağız." dedi.
Galatasaray Kulübü'nün eski başkan yardımcısı Adnan Öztürk, Radyospor'da Süper Kupa ile ilgili flaş bir öneride bulundu.
"SÖYLENEN SÖZLER ÇOK YANLIŞ, HİÇ YAKIŞMIYOR"
İlk olarak yaşanan tartışmaları eleştiren Öztürk, "Türk sporsever olarak Süper Kupa için dönen tüm problemleri bitirmemiz lazım. Bu iş, Suudi Arabistan'tan başlayıp Urfa'da hala devam ediyor. Baktığımızda Fenerbahçeli dostlarımızın söylediği sözler çok yanlış, hiç yakışmıyor. " dedi.
"Fenerbahçe U19 takımıyla çıkıyorsa, Galatasaray'ın da U19 takımıyla çıkması gerektiğini dile getiren Öztürk, şu ifadeleri kullandı:
"GALATASARAY DA U19 TAKIMI İLE ÇIKSIN"
"Fenerbahçe U19 ile çıkacaksa, Galatasaray da U19 takımıyla çıkmalı. Galatasaray'a bu yakışır. Fenerbahçe U19'daki çocuklar da bizim çocuklarımız. Ama o gencecik çocukları Galatasaray'ın as kadrosuna karşı çıkarmak büyük yanlış olur. Çocukları savaşa götürür gibi olur mu? Saygısızlık değil mi? Ayrıca bu tür hareketler Şanlıurfalılara da ayıp. Bence Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılına Türk gençlerimin oynadığı bir maç yakışır."
"GALATASARAY'DA OLSAM BU KARAR ÇOKTAN VERİLİRDİ"
"Galatasaray'ın asaletine yakışır bir karar alması gerektiğini vurguluyorum" diyen Öztürk, "Bu teklifim Galatasaray yönetiminde nasıl yankı bulur, bilemem. Galatasaray'da yetkili olsam bu karar çoktan verilirdi. Yani bizimkiler 10-0 yense ne anlamı olacak. Fenerbahçe'nin kararını tartışmıyorum. Burada Galatasaray'ın asaletine yakışır bir karar alması gerektiğini vurguluyorum. Böylece tüm dünyaya Galatasaray'ın asaletini göstermiş olacağız." dedi.
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