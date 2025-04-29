Miami Heat, Kaseya Center'da Cleveland Cavaliers'a karşı aldığı 138-83'lük ağır mağlubiyetle playofflardan elendi. Bu sonuçla birlikte Cavaliers, seriyi 4-0'lık süpürmeyle tamamladı.



Maç sonrası basın toplantısında konuşan Heat yıldızı Bam Adebayo, sezonun böyle sona ermesinin yaz dönemi için "yakıt" olacağını belirtti ve yaşanan çalkantılı yılın duygusal etkisini kabul etti. Adebayo, tarihi 55 sayılık mağlubiyeti değerlendirirken, "Bu sadece onların bizi nasıl savunduğu ile ilgili değil. Biz yeterince sabırlı olamadık. Aceleci atışlar yaptık... Plansız basketbol oynadık. Playofflarda işler çirkinleşebilir," ifadelerini kullandı.



Heat, ilk çeyreğin sonunda 43-14 geriye düştü ve devre arasına 39 sayı farkla yenik girdi. Bu fark, NBA playoff tarihindeki en büyük üçüncü devre arası farkı olarak kayıtlara geçti.



Karşılaşmayı 13 sayı ve 12 ribauntla tamamlayan Adebayo, özellikle maçların başlangıcında takımın yapı ve soğukkanlılıktan yoksun olduğunu kabul etti.



Cleveland, maç boyunca yüzde 46,8 üçlük isabet oranı ile 22 üçlük isabeti bulurken, Miami'yi 19 top kaybına zorladı. Heat ise yalnızca yüzde 36 saha içi isabeti ve yüzde 20,4 üçlük yüzdesiyle oynayarak büyük hayal kırıklığı yarattı.



"Bütün zorluklara rağmen sonuna kadar mücadele ettik," diyen Adebayo, Heat'in 10. sıradan gelip playofflara kalmasını küçük de olsa bir teselli olarak gördüğünü ifade etti.



Cavaliers cephesinde Donovan Mitchell 22 sayıyla takımını sırtlarken, De'Andre Hunter (19), Ty Jerome (18) ve Jarrett Allen (14 sayı, 12 ribaunt, 6 top çalma) gibi isimler de çift haneli skor katkısı sağladı.



Miami adına ise Nikola Jovic 24 sayıyla en skorer isim oldu.



Üst üste ikinci kez ilk turda elenen Heat'te yaz aylarına girilirken ciddi değişimlerin kapıda olduğu düşünülüyor. Adebayo bu konuda, "Bu yaz birçok değişim olacak. Benim bakış açıma göre… buna hazırlıklı olun," ifadelerini kullandı.



Adebayo ayrıca takım kaptanı olarak Game 4 öncesinde takımı zihinsel olarak hazırlamada başarısız olduğunu kabul etti. "Soyunma odasını kontrol etmek... Özellikle bu son maçta bunu başaramadım," dedi.



Yine de sezon içinde yaşadıkları 10 maçlık mağlubiyet serisinden çıkmak için gösterdikleri çabayı, takımın içsel gücünün bir kanıtı olarak gösterdi: "O çukurdan çıkmak için takıntılıydık. İsteyebileceğiniz tek şey bu."



Miami sezonu birçok soru işaretiyle kapatırken, Cleveland Doğu Konferansı yarı finallerinde Milwaukee veya Indiana ile karşılaşmaya hazırlanıyor.



