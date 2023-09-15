Adana Demirspor, Mario Balotelli'ye kavuştu

Transfer çalışmalarına devam eden Adana Demirspor eski yıldızı Mario Balotelli'yi tekrardan kadrosuna kattı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Adana Demirspor, Mario Balotelli'ye kavuştu
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15 Eylül 2023 17:10
Son güncelleme 15 Eylül 2023 17:25
Trendyol Süper Lig'de iddialı bir kadro kurmak isteyen ve transfer çalışmalarına devam eden Adana Demirspor, Mario Balotelli'yi kadrosuna geri kattı.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Sion forması giyen Mario Balotelli, İsvçire ekibiyle olan sözleşmesini feshetti ve takımdan ayrıldı. Adana Demirspor, İtalyan santrforu tekrardan kadrosuna kattı.

GERİ DÖNDÜ

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Mario Balotelli transferini duyurdu. Mario Balotelli ile bir fotoğrafını paylaşan Sancak, ardından "İki Deli" şarkısını içeren bir video paylaştı.

Adana Demirspor'dan yapılan açıklamada Mario Balotelli ile 1+1 yıllık anlaşmaya varıldığı ifade edildi.



35 MAÇA ÇIKTI

Adana Demirspor formasıyla 35 resmi maça çıkan Mario Balotelli bu karşılaşmalarda 19 gol, 7 asistlik katkı sağladı.



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