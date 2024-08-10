Adana Demirspor kalesinde sürpriz!

Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak Adana Demirspor'un kadrosunda bir sürpriz gerçekleşti.
Adana Demirspor açıkladığı kadroda kalede genç file bekçisi Deniz Eren Dönmezer'e yer verdi.
Deniz Eren Dönmezer'in 15 yaşında olması futbolseverler tarafından dikkat çekti.
Genç file bekçisi, Süper Lig'de ilk Süper Lig maçına çıkacak.
Adana Demirspor açıkladığı kadroda kalede genç file bekçisi Deniz Eren Dönmezer'e yer verdi.
Deniz Eren Dönmezer'in 15 yaşında olması futbolseverler tarafından dikkat çekti.
Genç file bekçisi, Süper Lig'de ilk Süper Lig maçına çıkacak.
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