Adana Demirspor kalesinde sürpriz!

Süper Lig'de Fenerbahçe ile karşılaşacak Adana Demirspor'un kalesini 15 yaşındaki Deniz Eren Dönmezer koruyacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Adana Demirspor kalesinde sürpriz!
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10 Ağustos 2024 21:00
Son güncelleme 10 Ağustos 2024 22:16
Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak Adana Demirspor'un kadrosunda bir sürpriz gerçekleşti.

Adana Demirspor açıkladığı kadroda kalede genç file bekçisi Deniz Eren Dönmezer'e yer verdi.

Deniz Eren Dönmezer'in 15 yaşında olması futbolseverler tarafından dikkat çekti.

Genç file bekçisi, Süper Lig'de ilk Süper Lig maçına çıkacak.

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