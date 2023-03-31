Adana Demirspor, Galatasaray maçına hazır

Süper Lig'de Galatasaray ile karşılaşacak Adana Demirspor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Adana Demirspor, Galatasaray maçına hazır
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31 Mart 2023 23:00
Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında cumartesi deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre Adana ekibi, Galatasaray karşılaşması öncesi son antrenmanını tesislerinde yaptı.

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki idman, basına kapalı gerçekleştirildi.

Nef Stadı'nda yapılacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Adana'da yapılan maç golsüz eşitlikle tamamlanmıştı.

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