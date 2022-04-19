Adana Demirspor'da, Trabzonspor mesaisi sürdü

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında evinde Trabzonspor'u konuk edecek olan Adana Demirspor'da hazırlıklar sürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Adana Demirspor'da, Trabzonspor mesaisi sürdü
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19 Nisan 2022 14:22
Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 23 Nisan Cumartesi günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre Akdeniz ekibi, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yaptı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, koordinasyon ve taktik çalışmayla tamamlandı.

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