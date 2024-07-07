Adana Demirspor anlaştı: Michael Valkanis

Adana Demirspor, son olarak Ajax'ta yardımcı antrenörlük görevinde bulunan Michael Valkanis ile anlaştı. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Adana Demirspor anlaştı: Michael Valkanis
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07 Temmuz 2024 19:06
Son güncelleme 07 Temmuz 2024 19:12
Hikmet Karaman ile yollarını ayırma kararı alan Adana Demirspor'un yeni teknik direktörü belli oluyor.

HER KONUDA ANLAŞMA SAĞLANDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Akdeniz ekibi, teknik direktör Michael Valkanis ile anlaşmaya vardı.

Adana Demirspor'un her konuda anlaştığı 49 yaşındaki teknik adam resmi imzayı atmak için bu akşam Türkiye'ye gelecek.

RESMİ SÖZLEŞMEYİ İMZALAYACAK

Başkan Murat Sancak ile son detayları görüşecek Valkanis, Pazartesi günü resmi sözleşmeye imza atacak.

Son olarak Ajax'ta yardımcı antrenörlük yapan tecrübeli teknik adam, Hapoe Tel Aviv ve Eupen'i de çalıştırdı.

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