Adana Demirspor anlaştı: Michael Valkanis

Hikmet Karaman ile yollarını ayırma kararı alan Adana Demirspor'un yeni teknik direktörü belli oluyor.



HER KONUDA ANLAŞMA SAĞLANDI



Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Akdeniz ekibi, teknik direktör Michael Valkanis ile anlaşmaya vardı.



Adana Demirspor'un her konuda anlaştığı 49 yaşındaki teknik adam resmi imzayı atmak için bu akşam Türkiye'ye gelecek.



RESMİ SÖZLEŞMEYİ İMZALAYACAK



Başkan Murat Sancak ile son detayları görüşecek Valkanis, Pazartesi günü resmi sözleşmeye imza atacak.



Son olarak Ajax'ta yardımcı antrenörlük yapan tecrübeli teknik adam, Hapoe Tel Aviv ve Eupen'i de çalıştırdı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU