Adana Demirspor'a Azerbaycanlı kaleci

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Azerbaycan ekiplerinden Karabağ'da forma giyen 29 yaşındaki kaleci Şahruddin Mahammadaliyev'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.



Transfer döneminin kapanmasına az bir süre kala Adana Demirspor'da çalışmalar devam ediyor. Mavi-lacivertli ekip, Azerbaycan Milli Takımı ve Karabağ'ın 29 yaşındaki file bekçisi Şahruddin Mahammadaliyev ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı. Adana ekibinin, Mahammadaliyev için bonservis bedeli ödemeyeceği öğrenildi.



Azerbaycanlı kaleci, mavi kart dolayısıyla yerli statüsünde forma giyecek.



