Adana Demirspor'a Azerbaycanlı kaleci

Adana Demirspor, Azerbaycan ekiplerinden Karabağ'da forma giyen 29 yaşındaki kaleci Şahruddin Mahammadaliyev'i transfer etmeye hazırlanıyor.

Haber; DHA, Fotoğraf; Imago
Abone Ol
Adana Demirspor'a Azerbaycanlı kaleci
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Eylül 2023 15:10
Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Azerbaycan ekiplerinden Karabağ'da forma giyen 29 yaşındaki kaleci Şahruddin Mahammadaliyev'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Transfer döneminin kapanmasına az bir süre kala Adana Demirspor'da çalışmalar devam ediyor. Mavi-lacivertli ekip, Azerbaycan Milli Takımı ve Karabağ'ın 29 yaşındaki file bekçisi Şahruddin Mahammadaliyev ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı. Adana ekibinin, Mahammadaliyev için bonservis bedeli ödemeyeceği öğrenildi.

Azerbaycanlı kaleci, mavi kart dolayısıyla yerli statüsünde forma giyecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery