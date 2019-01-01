Adam Silver'dan, NBA çalışanlarına kıyak!

NBA başkanı Adam Silver, NBA çalışanlarını 1000'er dolar bonus ile ödüllendirdi.



NBA, tarihi, benzeri görülmemiş sezonunu tamamladıktan sonra, başkan Silver, övgüyü hak eden tek kişinin kendisi olmadığını anladı.



The Athletic'ten Shams Charania'ya göre, tarihi sezondaki çabaları takdir eden Silver, lig çalışanlarına bir "Teşekkür" mektubunda, herkesin 1.000 dolar bonus ve 30 Ekim'den itibaren dört hafta sonu ve Şükran Günü haftasında izin aldıklarını bildirdi.



Silver'ın Orlando'daki Disney World'de bir bubble oluşturma planı, ligdeki ve çevresindeki birçok kişinin işbirliği sayesinde gerçekleştirilmişti.



Los Angeles Lakers ve Miami Heat arasındaki NBA Finalleri serisinin 6. maçı dahil, NBA üç ay boyunca 172 maç oynamış ve sıfır pozitif koronavirüs test sonucu almıştı.



2019-20 NBA sezonu, Ekim 2019'da başladıktan neredeyse bir yıl sonra, koronavirüs pandemisinin bir sonucu olarak dört aydan fazla ara verilmesi nedeniyle, şimdiye kadarki en uzun sezonunu geçirmişti.



NBA ve NBPA, Toplu Pazarlık Anlaşmasının (CBA) yönlerini yeniden müzakere edecek ve yaklaşmakta olan alışılmadık bir ölü sezonda, yeni bir maaş sınırı ve lüks vergisi rakamlarını müzakere edecek.



Ölü sezon için kilit tarihler ve son tarihlerin halen havada olduğu biliniyor.



Normal bir yılda, bir takım sezonu bittiğinde takas yapmaya başlayabiliyor ve 30 takımın tümü NBA Finallerin'den sonra anlaşma yapabiliyor.



Ancak, ESPN'den Bobby Marks'a göre bir işlem ertelemesi halen yürürlükte ve bu geçici duraklamanın ne zaman sona ereceğini belirlemekten, NBA ve NBPA sorumlu olacak.



2020-21 NBA sezonunun başlangıç tarihi hala bilinmese de, hem Silver hem de NBPA yönetici direktörü Michele Roberts, daha önce bunun önümüzdeki yıla kadar başlamayacağını belirtmişlerdi.



