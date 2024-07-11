Süper Lig'de geçen sezon Antalyaspor'da kiralık olarak forma giyen Adam Buksa'nın yeni adresi resmen belli oldu.
Bonservisi Fransız ekibi Lens'te olan Polonyalı golcü, Danimarka ekiplerinden Midtjylland'a transfer oldu.
Midtjylland, 27 yaşındaki golcü futbolcu için Lens'e 4 milyon euro bonservis bedeli ödedi.
Geçen sezon Antalyaspor formasıyla Süper Lig'de 33 maça çıkan Adam Buksa, 16 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
EURO2024'te Polonya Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan Adam Buksa, Hollanda'ya 2-1 mağlup oldukları maça ülkesinin tek golünü attı.
Bonservisi Fransız ekibi Lens'te olan Polonyalı golcü, Danimarka ekiplerinden Midtjylland'a transfer oldu.
Midtjylland, 27 yaşındaki golcü futbolcu için Lens'e 4 milyon euro bonservis bedeli ödedi.
Geçen sezon Antalyaspor formasıyla Süper Lig'de 33 maça çıkan Adam Buksa, 16 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
EURO2024'te Polonya Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan Adam Buksa, Hollanda'ya 2-1 mağlup oldukları maça ülkesinin tek golünü attı.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU