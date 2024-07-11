Adam Buksa imzayı attı! Sürpriz transfer!

Süper Lig'de Antalyaspor formasıyla dikkat çeken Adam Buksa'nın yeni kulübü açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Adam Buksa imzayı attı! Sürpriz transfer!
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11 Temmuz 2024 11:54
Süper Lig'de geçen sezon Antalyaspor'da kiralık olarak forma giyen Adam Buksa'nın yeni adresi resmen belli oldu.

Bonservisi Fransız ekibi Lens'te olan Polonyalı golcü, Danimarka ekiplerinden Midtjylland'a transfer oldu.

Midtjylland, 27 yaşındaki golcü futbolcu için Lens'e 4 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

Geçen sezon Antalyaspor formasıyla Süper Lig'de 33 maça çıkan Adam Buksa, 16 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

EURO2024'te Polonya Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan Adam Buksa, Hollanda'ya 2-1 mağlup oldukları maça ülkesinin tek golünü attı.



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