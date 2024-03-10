Ada'da Nico Williams savaşı!

Chelsea, Arsenal ve Tottenham, Athletic Bilbao forması giyen Nico Williams ile ilgileniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Ada'da Nico Williams savaşı!
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10 Mart 2024 16:28
Athletic Bilbao'nun 21 yaşındaki yıldızı Nico Williams, İngiliz ekiplerini peşine taktı.

İngiliz basınında yer alan habere göre; Chselsea, Arsenal ve Tottenham'ın 21 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiği belirtildi.

Nico Williams, bu sezon Athletic Bilbao'da çıktığı 27 maçta 6 gol attı ve 11 asist yaptı.

21 yaşındaki futbolcunun, İspanyol ekibiyle sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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