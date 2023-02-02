Açıkalın: 'Yerimiz de puanımız da gayet iyi'

Kayserispor Kulübü Asbaşkan Nurettin Açıkalın, üç puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.



Açıkalın, 1-0 kazandıkları Medipol Başakşehir maçının ardından yaptığı açıklamada, mücadeleye güzel başladıklarını ve futbolseverlere güzel bir maç izlettirdiklerini belirtti.



Başakşehir'in güzel bir mücadele sergilediğini ve güçlü bir takım olduğunu anlatan Açıkalın, "Ekibimiz güzel çalıştı hafta boyunca. Üç puan aldık çok mutluyuz. Önemli bir üç puandı. Sıkıntılı bir durumumuz yok yerimiz de puanımız da gayet iyi. Takımımızın da morali gayet yüksek." dedi.



Mücadelesinden dolayı Kayserispor'u tebrik eden Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise takımın daha çok maç kazanacağını kaydetti.





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