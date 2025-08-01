01 Ağustos
Schalke 04-Hertha Berlin
0-010'
01 Ağustos
KV Mechelen-Club Brugge
21:45
01 Ağustos
LASK-Sturm Graz
0-110'
01 Ağustos
Luton Town-AFC Wimbledon
22:00
01 Ağustos
Vejle Boldklub-OB
2-041'
01 Ağustos
Zaglebie Lubin-Korona Kielce
1-1
01 Ağustos
Wisla Plock-Piast Gliwice
0-08'
01 Ağustos
Cork City-Galway United FC
21:45
01 Ağustos
Bohemian FC-Drogheda Utd
21:45
01 Ağustos
Arbroath-Ayr United
21:45
01 Ağustos
Gençlerbirliği-Ankara Keçiörengücü
2-1
01 Ağustos
Bologna-Vis Pesaro
18:30
01 Ağustos
Fortuna Sittard-Leverkusen
1-281'
01 Ağustos
Samsunspor-Dunkerque
20:00
01 Ağustos
V. Guimaraes-Celta Vigo
22:00
31 Temmuz
Kazan-Torpedo Moscow
0-0IPT

Achraf Hakimi hapis cezası ile karşı karşıya!

Faslı yıldız futbolcu Achraf Hakimi, 2023 yılında Paris'te bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla ceza mahkemesine sevk edilme riskiyle karşı karşıya. Savcılık, 26 yaşındaki oyuncunun 15 yıla kadar hapis cezası alabileceği bir yargılama talep ediyor.

calendar 01 Ağustos 2025 21:23
Haber: Sözcü, Fotoğraf: Imago
Achraf Hakimi hapis cezası ile karşı karşıya!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Faslı milli futbolcu Achraf Hakimi, Fransız Nanterre Savcılığı tarafından ceza mahkemesine sevk edilmesi talep edilen bir dava dosyasının odağına yerleşti. 26 yaşındaki futbolcu, 2023 yılının Şubat ayında Paris yakınlarında, evinde bir genç kadına cinsel saldırıda bulunmakla suçlanıyor. Savcılığın nihai mütalaasında yer alan bu suçlama, şayet yargılamaya dönüşürse Hakimi'yi 15 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya bırakabilir.

INSTAGRAM'DA LÜKS TATİL, GÖLGESİNDE YARGI TEHDİDİ

Hakimi'nin sosyal medyada paylaştığı Porto Riko tatili, dışarıdan bakıldığında renkli ve neşeli bir tablo çiziyor ancak bu görüntülerin arkasında derin bir adli süreç ilerliyor. Fransa'nın Hauts-de-Seine bölgesindeki ceza mahkemesi, futbolcunun ciddi bir cinsel saldırı iddiasıyla yargılanıp yargılanmayacağına karar vermek üzere.



SUÇLAMA: ZORLA CİNSEL SALDIRI

İddiaya göre olay, 25 Şubat 2023 gecesi Boulogne-Billancourt'taki Hakimi'nin evinde yaşandı. 24 yaşındaki kadın, futbolcuyla Instagram üzerinden bir aydan uzun süre mesajlaştıktan sonra onun daveti üzerine Uber ile evine gitti. Genç kadın polise verdiği ifadede, evde Hakimi'nin kendisini rızası olmadan öptüğünü ve üzerindeki kıyafetler üzerinden göğüslerine dokunduğunu iddia etti. Tepki göstermesine rağmen futbolcunun saldırıyı sürdürdüğünü ve kendisine tecavüz ettiğini belirtti. Kadın, yaşadığı şokun ardından arkadaşına mesaj atarak evden alınmayı talep etti. Bahsi geçen arkadaş da ifadesinde genç kadının iddialarını ve ruhsal durumunu doğruladı.

HAKİMİ SUÇLAMALARI REDDEDİYOR

Achraf Hakimi, olayın başından bu yana tüm suçlamaları kesin bir dille reddetti. Şimdi top, soruşturmayı yürüten hakimde. Hakim, savcılığın sevk talebini kabul ederse Faslı futbolcu ceza mahkemesinde yargılanacak. Şayet dava açılırsa, Hakimi 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanabilecek.

DAVA, KARİYERİNİN SEYRİNİ DEĞİŞTİREBİLİR

Dünya çapında ilgiyle takip edilen futbolcu için bu dava, sadece kariyerini değil, kişisel itibarını da ciddi şekilde etkileyebilir. Kararın önümüzdeki haftalarda açıklanması bekleniyor. Avrupa futbol kamuoyu ise gözünü bu sürece çevirmiş durumda.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.