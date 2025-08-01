Achraf Hakimi hapis cezası ile karşı karşıya!

Faslı milli futbolcu Achraf Hakimi, Fransız Nanterre Savcılığı tarafından ceza mahkemesine sevk edilmesi talep edilen bir dava dosyasının odağına yerleşti. 26 yaşındaki futbolcu, 2023 yılının Şubat ayında Paris yakınlarında, evinde bir genç kadına cinsel saldırıda bulunmakla suçlanıyor. Savcılığın nihai mütalaasında yer alan bu suçlama, şayet yargılamaya dönüşürse Hakimi'yi 15 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya bırakabilir.





INSTAGRAM'DA LÜKS TATİL, GÖLGESİNDE YARGI TEHDİDİ





Hakimi'nin sosyal medyada paylaştığı Porto Riko tatili, dışarıdan bakıldığında renkli ve neşeli bir tablo çiziyor ancak bu görüntülerin arkasında derin bir adli süreç ilerliyor. Fransa'nın Hauts-de-Seine bölgesindeki ceza mahkemesi, futbolcunun ciddi bir cinsel saldırı iddiasıyla yargılanıp yargılanmayacağına karar vermek üzere.

SUÇLAMA: ZORLA CİNSEL SALDIRI





İddiaya göre olay, 25 Şubat 2023 gecesi Boulogne-Billancourt'taki Hakimi'nin evinde yaşandı. 24 yaşındaki kadın, futbolcuyla Instagram üzerinden bir aydan uzun süre mesajlaştıktan sonra onun daveti üzerine Uber ile evine gitti. Genç kadın polise verdiği ifadede, evde Hakimi'nin kendisini rızası olmadan öptüğünü ve üzerindeki kıyafetler üzerinden göğüslerine dokunduğunu iddia etti. Tepki göstermesine rağmen futbolcunun saldırıyı sürdürdüğünü ve kendisine tecavüz ettiğini belirtti. Kadın, yaşadığı şokun ardından arkadaşına mesaj atarak evden alınmayı talep etti. Bahsi geçen arkadaş da ifadesinde genç kadının iddialarını ve ruhsal durumunu doğruladı.





HAKİMİ SUÇLAMALARI REDDEDİYOR





Achraf Hakimi, olayın başından bu yana tüm suçlamaları kesin bir dille reddetti. Şimdi top, soruşturmayı yürüten hakimde. Hakim, savcılığın sevk talebini kabul ederse Faslı futbolcu ceza mahkemesinde yargılanacak. Şayet dava açılırsa, Hakimi 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanabilecek.





DAVA, KARİYERİNİN SEYRİNİ DEĞİŞTİREBİLİR





Dünya çapında ilgiyle takip edilen futbolcu için bu dava, sadece kariyerini değil, kişisel itibarını da ciddi şekilde etkileyebilir. Kararın önümüzdeki haftalarda açıklanması bekleniyor. Avrupa futbol kamuoyu ise gözünü bu sürece çevirmiş durumda.



