Aboubakar yine attı, Kamerun maçı kazandı

Afrika Uluslar Kupası eleme maçında Mozambik ile Kamerun karşı karşıya geldi. Kamerun maçı 2-0 kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Aboubakar yine attı, Kamerun maçı kazandı
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16 Kasım 2020 20:55
Afrika Uluslar Kupası eleme maçında Mozambik ile Kamerun karşı karşıya geldi. Kamerun maçı 2-0 kazandı.

Mücadelede Kamerun'un golleri; 26. dakikada Vincent Aboubakar ve 73. dakikada Serge Tabekou'dan geldi.

Mozambik'te Reginaldo 22. dakikada penaltı kaçırdı.

Bu sonuçla birlikte Kamerun gruptaki puanını 10'a yükseltti ve liderliğini perçinledi. Mozambik ise 4 maç sonunda 4 puanda kaldı.

ABOUBAKAR MİLLİ TAKIMIYLA COŞTU

Kamerun'un 12 Kasım günü Mozambik'i 4-1 yendiği maçta iki gol atan Beşiktaşlı Aboubakar, bu maçta da golünü attı.

Kamerunlu golcü böylelikle son 2 milli maçta 3 gol kaydetmiş oldu.

Vincent Aboubakar, ilk 11'de başladığı maçın 74. dakikasında kenara geldi.



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