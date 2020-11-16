Aboubakar yine attı, Kamerun maçı kazandı

Afrika Uluslar Kupası eleme maçında Mozambik ile Kamerun karşı karşıya geldi. Kamerun maçı 2-0 kazandı.



Mücadelede Kamerun'un golleri; 26. dakikada Vincent Aboubakar ve 73. dakikada Serge Tabekou'dan geldi.



Mozambik'te Reginaldo 22. dakikada penaltı kaçırdı.



Bu sonuçla birlikte Kamerun gruptaki puanını 10'a yükseltti ve liderliğini perçinledi. Mozambik ise 4 maç sonunda 4 puanda kaldı.



ABOUBAKAR MİLLİ TAKIMIYLA COŞTU



Kamerun'un 12 Kasım günü Mozambik'i 4-1 yendiği maçta iki gol atan Beşiktaşlı Aboubakar, bu maçta da golünü attı.



Kamerunlu golcü böylelikle son 2 milli maçta 3 gol kaydetmiş oldu.



Vincent Aboubakar, ilk 11'de başladığı maçın 74. dakikasında kenara geldi.



