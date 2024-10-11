Afrika Uluslar Kupası Elemeler J grubu 3. maçında Kamerun ile Kenya karşı karşıya geldi. Omnisport de Douala Stadyumu'nda oynanan maçı Kamerun 4-1 kazandı.



Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller 8, 39, 43 ve 55. dakikalarda sırasıyla Vincent Aboubakar(P), Martin Hongla, Bryan Mbeumo ve Christian Bassogog'dan geldi. Türk teknik direktör Engin Fırat'ın yönettiği Kenya'nın tek golünü 41. dakikada Michael Olunga kaydetti.



Bu sonuçla birlikte Kamerun, puanını 7'ye çıkartırken Kenya 4 puanda kaldı.



14 ekim tarihine Kenya, Kamerun ile rövanş mücadelesine çıkacak.