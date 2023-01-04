Abdullah Avcı'nın en büyük kozu: Bakasetas

Trabzonspor'un Giresunspor ile oynayacağı mücadelede tüm gözler Anastasios Bakasetas'ın üzerine çevrilecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Abdullah Avcı'nın en büyük kozu: Bakasetas
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04 Ocak 2023 11:41
Fırtına'nın Giresunspor ile oynayacağı mücadelede gözler Anastasios Bakasetas'ın üzerinde olacak.

Bu sezon 4 gol, 4 asistle oynayan Yunan yıldız, Karadeniz derbisinde en büyük hücum silahı olarak görülüyor.

29 yaşındaki futbolcu da antrenmanların en hırslı isimlerinin başında geliyor. Karagümrük'ü boş geçmişti. Giresunspor'u avlamak istiyor.

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