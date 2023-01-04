Abdullah Avcı'nın en büyük kozu: Bakasetas

Fırtına'nın Giresunspor ile oynayacağı mücadelede gözler Anastasios Bakasetas'ın üzerinde olacak.



Bu sezon 4 gol, 4 asistle oynayan Yunan yıldız, Karadeniz derbisinde en büyük hücum silahı olarak görülüyor.



29 yaşındaki futbolcu da antrenmanların en hırslı isimlerinin başında geliyor. Karagümrük'ü boş geçmişti. Giresunspor'u avlamak istiyor.





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