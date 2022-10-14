Abdullah Avcı: 'Herkes kazandı, süper'

Trabzonspor, Avrupa Ligi'nde Monaco'yu 4-0 mağlup etti. Bordo mavili ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.



Abdullah Avcı yaptığı açıklamada, "Bugün herkes kazandı galiba, süper. Diğerlerini de tebrik ediyorum. Ülke adına, her şey açısından çok güzel oldu." dedi.



Grubun en iyi takımıyla oynadıklarını belirten Avcı, "Grubun en iyi takımıyla oynadık. Fransa Ligi'nde 5 maçtır kazanan bir takımla oynadık. Oyunun 20-25 dakikalık bölümü aslında oyun üstünlükleri onlarındı. Ama çok doğru savunma yaptık ilk yarıda. Oyun biraz geçişli oldu. Doğru cevaplar verdik." ifadelerini kullandı.



Tarihi bir galibiyet aldıklarını söyleyen deneyimli çalıştırıcı, "Tarihi bir galibiyet, gruptan her şey dengelendi. Trabzonspor takımı birbiri için oynadığı zaman çok farklı şeyler yapabiliyor. Bir geçiş dönemi yaşıyoruz. İyi bir takımımız var. 7-8 tane değişen oyuncu ile bu oyunları oynamak kolay değil." açıklamasını yaptı.



Kadro tercihi ile ilgili de konuşan Avcı, "Hüseyin Türkmen, uzun bir sakatlıktan çıktı. Aslında mevkiisi stoper ama sağ bekte de doğru oynadı ayağı ağrıyana kadar, doğru cevaplar verdi. Eren, 19. maçını falan oynuyor. Gbamin, sakatlıktan çıktı. Larsen ve Trezeguet ile başlamadık. Larsen yorgun hissediyor ve sakatlanma riski var. Trezeguet'in sakatlanma durumu vardı, hamle olarak kullanırız dedik. İyi bir galibiyet aldık. Oyuncularımı tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.



Abdullah Avcı son olarak, "Taraftara teşekkür edelim. Bugün sonuna kadar destek oldular. Trabzonspor taraftarı bu. Çıtalarını çok yükseğe koydular geçen sene. Bütün dünya onları izledi." diyerek sözlerini noktaladı.





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