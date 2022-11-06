Abdullah Avcı'dan sürpriz tercihler

Süper Lig'de Konyaspor'u ağırlayan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın tercihleri dikkat çekti.
Deneyimli teknik adam, sağ bekte Hüseyin Türkmen'i görevlendirirken, sol bekte ise forması Stefano Denswil'e verdi.
Trabzonspor'un 11'i şu şekilde; Uğurcan, Hüseyin, Bartra, Hugo, Denswil, Gbamin, Hamsik, Abdülkadir, Bakasetas, Trezeguet, Gomez.
Deneyimli teknik adam, sağ bekte Hüseyin Türkmen'i görevlendirirken, sol bekte ise forması Stefano Denswil'e verdi.
Trabzonspor'un 11'i şu şekilde; Uğurcan, Hüseyin, Bartra, Hugo, Denswil, Gbamin, Hamsik, Abdülkadir, Bakasetas, Trezeguet, Gomez.
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