Abdullah Avcı'dan sürpriz tercihler

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah, Konyaspor karşılaşmasında sağ bekte Hüseyin Türkmen, sol bekte Denswil'e forma verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Abdullah Avcı'dan sürpriz tercihler
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06 Kasım 2022 19:08
Süper Lig'de Konyaspor'u ağırlayan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın tercihleri dikkat çekti.

Deneyimli teknik adam, sağ bekte Hüseyin Türkmen'i görevlendirirken, sol bekte ise forması Stefano Denswil'e verdi.

Trabzonspor'un 11'i şu şekilde; Uğurcan, Hüseyin, Bartra, Hugo, Denswil, Gbamin, Hamsik, Abdülkadir, Bakasetas, Trezeguet, Gomez.



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