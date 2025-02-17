Abdülkadir Ömür: Galatasaray'ın çok da etkili oynadığı bir maç olmadı"

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Rizespor'da Abdülkadir Ömür, maçın ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Abdülkadir Ömür: Galatasaray'ın çok da etkili oynadığı bir maç olmadı'
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17 Şubat 2025 23:10
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Rizespor'da Abdülkadir Ömür, maçın ardından açıklamalarda bulundu. 

Abdülkadir Ömür, "Galatasaray'a çok büyük saygı duyuyorum ama çok da etkili oynadıkları bir maç olmadı. Kazanmak istiyorduk. Galatasaray camiası çok kaliteli oyunculara sahip ama maçın hakkı beraberlikti." dedi.
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