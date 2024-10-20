ABD GP öncesi pole Lando Norris'in

2024 ABD Grand-Prix'si sıralama turlarında pole pozisyonu McLaren pilotu Lando Norris'in oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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ABD GP öncesi pole Lando Norris'in
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20 Ekim 2024 02:37
Formula 1 Amerika Grand-Prix'si öncesi Austin'de gerçekleşen sıralama turlarında en hızlı turu atarak pole pozisyonunu alan isim Lando Norris oldu.

Max Verstappen ikinci olurken, onu üçüncü sıradaki Carlos Sainz takip etti.

En dikkat çeken sonuçlardan birisi ise Mercedes'in 7 kez dünya şampiyonu pilotu Lewis Hamilton'ın birinci eleme turunda elenmesi oldu.

Amerika Grand Prix'si pazar günü Türkiye saati ile 22:00'da gerçekleşecek.

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