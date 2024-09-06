A Milli Takım penaltı bekledi, 'Devam' kararı çıktı

A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'nde deplasmanda oynadığı Galler maçında çarpıcı bir pozisyon yaşandı.Maçın 29. dakikasında ceza alanında Joe Rodon ile girdiği mücadelede yerde kalan Barış Alper Yılmaz penaltı bekledi.Norveçli hakem Rohit Saggi pozsiyona 'Devam' kararı verirken, pozisyonun ardından Joe Rodon ile tartışma yaşayan Barış Alper Yılmaz sarı kartla cezalandırıldı.Hakem Saggi, VAR ile görüştükten sonra 'Devam' kararını onayladı ve maç kaldığı yerde devam etti.