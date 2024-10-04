A Milli Takım kadrosu açıklandı!

A Milli Futbol Takımı'nın Uluslar Ligi'ndeki Karadağ ve İzlanda maçları kadrosu açıklandı.
Stuttgart forması giyen Atakan Karazor, ilk kez A Milli Takım'dan davet aldı.
Daha önce 2 kez A Milli Takım forması giyen Ahmed Kutucu da uzun bir aradan sonra (2020) yeniden milli takım kadrosuna dahil edildi.
İşte A Milli Takım'ın kadrosu:
Kaleciler: Altay Bayındır, Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır
Savunma: Abdülkerim Bardakcı, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Zeki Çelik
Orta saha: Atakan Karazor, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü.
Forvet: Ahmed Kutucu, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Bertuğ Yıldırım, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Semih Kılıçsoy, Yunus Akgün.
İşte kadromuz:
Stuttgart forması giyen Atakan Karazor, ilk kez A Milli Takım'dan davet aldı.
Daha önce 2 kez A Milli Takım forması giyen Ahmed Kutucu da uzun bir aradan sonra (2020) yeniden milli takım kadrosuna dahil edildi.
İşte A Milli Takım'ın kadrosu:
Kaleciler: Altay Bayındır, Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır
Savunma: Abdülkerim Bardakcı, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Zeki Çelik
Orta saha: Atakan Karazor, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü.
Forvet: Ahmed Kutucu, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Bertuğ Yıldırım, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Semih Kılıçsoy, Yunus Akgün.
İşte kadromuz: