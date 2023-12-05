A Milli Kadın Futbol Takımı rahat kazandı

UEFA Kadınlar Uluslar Ligi karşılaşmasında, A Milli Takımımız evinde konuk ettiği Gürcistan'ı 2-0 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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A Milli Kadın Futbol Takımı rahat kazandı
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05 Aralık 2023 19:53
UEFA Kadınlar Uluslar Ligi C Grubu 6. hafta karşılaşmasında A Milli Kadın Takımımız sahasında ağırladığı Gürcistan'ı 2-0 mağlup etti ve B Grubuna yükselmeyi başardı.

A Milli Takımımıza galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Gülbin Hız ve 41. dakikada kaydetti.

A Milli Takımı bu galibiyetle birlikte hem oynadığı 6 maçın tamamını kazanmış oldu hem de bu karşılaşmalardad hiç gol yemedi.

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