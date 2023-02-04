A Milli Erkek Tenis Takımı, Slovenya'yı 4-0 mağlup etti

A Milli Erkek Tenis Takımı, Davis Kupası Dünya Grubu 1 play-off mücadelesinde Slovenya'ya 4-0 üstünlük kurdu.



ENKA Spor Kulübünün ev sahipliği yaptığı turnuvanın son maçında milli tenisçi Ergin Kırkın ile Matic Kriznik karşı karşıya geldi.



Ergi Kırkın, 1 saat 14 dakika süren müsabakadan 6-2'lik setler sonucunda 2-0 galip ayrıldı.



Milli takım, organizasyonda rakibiyle 3'ü teklerde ve 1'i çiftlerde olmak üzere oynadığı 4 müsabakayı da kazandı.



Türkiye, Davis Kupası Dünya Grubu 1'de mücadele edecek.





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