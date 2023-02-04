A Milli Erkek Tenis Takımı, Slovenya'yı 4-0 mağlup etti

A Milli Erkek Tenis Takımı, Davis Kupası Dünya Grubu 1 play-off mücadelesinde Slovenya'yI 4-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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A Milli Erkek Tenis Takımı, Slovenya'yı 4-0 mağlup etti
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04 Şubat 2023 18:18
A Milli Erkek Tenis Takımı, Davis Kupası Dünya Grubu 1 play-off mücadelesinde Slovenya'ya 4-0 üstünlük kurdu.

ENKA Spor Kulübünün ev sahipliği yaptığı turnuvanın son maçında milli tenisçi Ergin Kırkın ile Matic Kriznik karşı karşıya geldi.

Ergi Kırkın, 1 saat 14 dakika süren müsabakadan 6-2'lik setler sonucunda 2-0 galip ayrıldı.

Milli takım, organizasyonda rakibiyle 3'ü teklerde ve 1'i çiftlerde olmak üzere oynadığı 4 müsabakayı da kazandı.

Türkiye, Davis Kupası Dünya Grubu 1'de mücadele edecek.

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