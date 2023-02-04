A Milli Erkek Tenis Takımı, Slovenya'yı 4-0 mağlup etti

A Milli Erkek Tenis Takımı, Davis Kupası Dünya Grubu 1 play-off mücadelesinde Slovenya'ya 4-0 üstünlük kurdu.
ENKA Spor Kulübünün ev sahipliği yaptığı turnuvanın son maçında milli tenisçi Ergin Kırkın ile Matic Kriznik karşı karşıya geldi.
Ergi Kırkın, 1 saat 14 dakika süren müsabakadan 6-2'lik setler sonucunda 2-0 galip ayrıldı.
Milli takım, organizasyonda rakibiyle 3'ü teklerde ve 1'i çiftlerde olmak üzere oynadığı 4 müsabakayı da kazandı.
Türkiye, Davis Kupası Dünya Grubu 1'de mücadele edecek.
ENKA Spor Kulübünün ev sahipliği yaptığı turnuvanın son maçında milli tenisçi Ergin Kırkın ile Matic Kriznik karşı karşıya geldi.
Ergi Kırkın, 1 saat 14 dakika süren müsabakadan 6-2'lik setler sonucunda 2-0 galip ayrıldı.
Milli takım, organizasyonda rakibiyle 3'ü teklerde ve 1'i çiftlerde olmak üzere oynadığı 4 müsabakayı da kazandı.
Türkiye, Davis Kupası Dünya Grubu 1'de mücadele edecek.
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