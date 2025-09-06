83 yaşındaki 'Yüzyılın Atletinden' hareketsizlik tepkisi

Türk atletizminin efsane isimlerinden 83 yaşındaki İsmail Akçay, günde 5 kilometre yürüyüş yaparak hem gençlere örnek oluyor hem de form tutuyor.Atletizmde önemli başarılara imza atan, 20 yaşında başladığı spor dalında 1968 Meksika Olimpiyatları ile aynı yıl koşulan Tokyo Maratonu'nda dördüncülükleri bulunan Akçay, 2000'de Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından "yüzyılın atleti" unvanı ile onurlandırıldı.Kariyeri boyunca Türkiye'yi olimpiyatlar ve dünya şampiyonaları gibi önemli organizasyonlarda temsil eden eski maraton koşucusu Akçay, gününün 2 saatini spora ayırıyor.Balıkesir'deki evinden çıkıp kendi adına yapılan parka her gün gelen Akçay, günde 5 kilometre yürüyüş yaparak, form tutuyor. Gençlere örnek olan Akçay, sağlıklı yaşamayı sürdürüyor.Gençlere sigara ve içkiden uzak durmaları tavsiyesinde bulunan Akçay, AA muhabirine, herkesin spor yapması gerektiğini söyledi.Akçay, spor yapan kişinin kötü alışkanlıklardan uzak durduğunu vurgulayarakifadelerini kullandı.Dünyadaki birçok turnuvaya katıldığını hatırlatan Akçay, şöyle devam etti:Akçay, sporun sağlığa büyük faydası olduğunu anlatarak sözlerini şöyle sürdürdü.Akçay, dizleri ağrıdığı için günde ancak 5 kilometre yürüyebildiğini sözlerine ekledi.