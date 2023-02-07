8 güreşçi enkaz altından kurtarıldı

Türkiye Güreş Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, deprem felaketi sebebiyle enkaz altında kalan güreşçilerden 8'inin kurtarıldığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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8 güreşçi enkaz altından kurtarıldı
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07 Şubat 2023 10:19
Türkiye Güreş Federasyonu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalan güreşçilerden şu ana kadar 8'inin kurtarıldığını açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası Kahramanmaraş Belediyesi sporcularından enkaz altında kalan güreşçilerimiz için kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Şu ana kadar kurtarılan güreşçi sayımız 8'e ulaşmıştır." denildi.

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