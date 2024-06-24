76ers ve Magic'in radarında Caldwell-Pope var

Philadelphia 76ers ve Orlando Magic'in, serbest oyuncu döneminde Denver Nuggets'ın guardı Kentavious Caldwell-Pope'u hedef almasının beklendiği öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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76ers ve Magic'in radarında Caldwell-Pope var
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24 Haziran 2024 13:42
Philadelphia 76ers ve Orlando Magic'in, serbest oyuncu döneminde Denver Nuggets'ın guardı Kentavious Caldwell-Pope'u hedef almasının beklendiği öne sürüldü.

NBA muhabiri Marc Stein, The Stein Line'da Nuggets'ın Caldwell-Pope'un kontratını uzatmaması durumunda, tecrübeli guardın kontratındaki opsiyonu reddederek serbest oyuncu olmayı tercih etmesinin beklendiğini söyledi.

Serbest oyuncu döneminde 76ers ve Magic, Caldwell-Pope'u takas etmekle ilgilendiği söylenen iki takım olarak ortaya çıktı.

Sixers, Joel Embiid ve Tyrese Maxey'den oluşan bir kadro revizyonuna giderken, Orlando ekibi ise Jalen Suggs'la birlikte guard pozisyonundaki opsiyonlara bakıyor.

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