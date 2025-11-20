20 Kasım
Peterborough-Stockport County
23:00
20 Kasım
Juventude-Cruzeiro
22:00
21 Kasım
Bahia-Fortaleza
00:00
21 Kasım
Corinthians-Sao Paulo
01:30
21 Kasım
Ceara-Internacional
03:30
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

76ers, Kelly Oubre Jr.'ın diz sakatlığını 2 hafta sonra yeniden değerlendirecek

Philadelphia 76ers, forvet Kelly Oubre Jr.'ın sol dizindeki bağ burkulması nedeniyle en az iki hafta forma giyemeyeceğini açıkladı.

Çarşamba gecesi Toronto karşılaşması öncesinde yapılan duyuruda, oyuncunun sakatlığının iki hafta sonra yeniden değerlendirileceği belirtildi.

Oubre, geçtiğimiz cuma günü Detroit'e karşı oynanan maçta sol dizinde yaşadığı aşırı gerilme nedeniyle oyunu terk etmişti. Yapılan MR görüntülemesinde, yanal yan bağda (LCL) gerilme tespit edildi.


29 yaşındaki Oubre, sezonun ilk 12 maçında ilk beş başlayan isimler arasındaydı ve 34.8 dakika ortalamayla 16.8 sayı, 5.1 ribaund ve 1.3 asist üretiyordu.

On birinci NBA sezonunu geçiren Oubre, Philadelphia'daki üçüncü yılında mücadele ediyor. Kariyerinde Washington Wizards, Phoenix Suns, Golden State Warriors ve Charlotte Hornets formalarını da terletti.

76ers, Toronto karşılaşmasında diz sakatlıklarıyla uğraşan Joel Embiid ve Paul George'dan da yoksundu. Paul George sezonun ilk maçına pazartesi günü çıkmıştı. Joel Embiid ise son dört karşılaşmada forma giymedi.

 Reklam 
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
