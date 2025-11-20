Philadelphia 76ers, forvet Kelly Oubre Jr.'ın sol dizindeki bağ burkulması nedeniyle en az iki hafta forma giyemeyeceğini açıkladı.Çarşamba gecesi Toronto karşılaşması öncesinde yapılan duyuruda, oyuncunun sakatlığının iki hafta sonra yeniden değerlendirileceği belirtildi.Oubre, geçtiğimiz cuma günü Detroit'e karşı oynanan maçta sol dizinde yaşadığı aşırı gerilme nedeniyle oyunu terk etmişti. Yapılan MR görüntülemesinde, yanal yan bağda (LCL) gerilme tespit edildi.29 yaşındaki Oubre, sezonun ilk 12 maçında ilk beş başlayan isimler arasındaydı ve 34.8 dakika ortalamayla 16.8 sayı, 5.1 ribaund ve 1.3 asist üretiyordu.On birinci NBA sezonunu geçiren Oubre, Philadelphia'daki üçüncü yılında mücadele ediyor. Kariyerinde Washington Wizards, Phoenix Suns, Golden State Warriors ve Charlotte Hornets formalarını da terletti.76ers, Toronto karşılaşmasında diz sakatlıklarıyla uğraşan Joel Embiid ve Paul George'dan da yoksundu. Paul George sezonun ilk maçına pazartesi günü çıkmıştı. Joel Embiid ise son dört karşılaşmada forma giymedi.