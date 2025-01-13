Philadelphia 76ers'ın 1,3 milyar dolarlık Center City Arena inşa planının iptal olduğu ve Güney Philadelphia'da kalmaya devam edeceği bildirildi.



Associated Press, NBC Philadelphia'dan Hayden Mitman ve Lauren Mayk ile Philadelphia Inquirer'ın haberlerine göre, 76ers'ın Center City'de yeni bir arena inşa etme konusundaki tartışmalı planını iptal ettiği bildirildi.



Bunun yerine, organizasyonun sonunda Philadelphia Eagles ve Philadelphia Phillies'in de stadyumlarının bulunduğu ve şu anda Wells Fargo Center'ın yer aldığı Güney Philadelphia kompleksinde Sixers ve Philadelphia Flyers için yeni bir arena inşa etmesinin beklendiği kaydedildi.



Center City arenasında inşa etme planı bölgede görüş ayrılığına yol açmış, muhalifler, halihazırda sıkışık olan bölgede, Çin Mahallesi'ne soylulaştırma ve maç günlerinde trafik sıkışıklığı korkusu nedeniyle potansiyel zararlar verileceğini öne sürmüştü.



Belediye Başkanı Cherelle Parker da dahil olmak üzere önerilen alanın destekçileri, bunun Market East perakende koridorunu canlandırmaya yardımcı olacağını umuyordu. Philadelphia belediye meclisi, Aralık ayında şehir merkezindeki arena planı için ilk onayı vermişti.



Sixers ise Center City projesinden yalnızca bir ay sonra vazgeçmiş oldu.



