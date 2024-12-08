7 gollü nefes kesen maç Chelsea'nin!

Premier Lig 15. hafta maçında Chelsea, 2-0 geriye düştüğü maçta Tottenham'ı 4-3 mağlup etti ve ligde 2. sıraya yükseldi.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
7 gollü nefes kesen maç Chelsea'nin!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Aralık 2024 21:27
Son güncelleme 08 Aralık 2024 21:29
Premier Lig 15. hafta maçında Chelsea, deplasmanda Tottenham ile karşılaşrı. Tottenham Hotspur Stadı'nda oynanan maçı Chelsea, 4-3 kazandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Jadon Sancho, 61 ve 84. dakikalarda penaltıdan Cole Palermer ve 73. dakikada Enzo fernandez kaydetti. Tottenham'ın gollerini 5. dakikada Dominik Solanke, 11. dakikada Kulusevski ve 90+6. dakikada Heung-min Son attı.

PALMER ATMAYA DEVAM EDİYOR

Karşılaşmada iki gol kaydeden Cole Palmer, bu sezon 11. kez ağları sarsmayı başardı. 6 da asist yaptı.

CHELSEA SERİYE BAĞLADI

Güçlü rakibini mağlup eden Enzo Maresca'nın takımı galibiyet serisini 4 maça çıkardı. Tottenham ise çıktığı son 3 maçı kazanamadı.

İKİNCİ SIRAYA YERLEŞTİ

Bu sonucun ardından Chelsea, puanını 31 yaparak maç fazlasıyla lider Liverpool ile arasındaki puan farkını 4 indirdi. Tottenham ise 20 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Chelsea, Brentford'u ağırlayacak. Tottenham ise Southampton ile karşılaşacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery