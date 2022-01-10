47 yıl sonra bir ilk! 3 büyükler aynı anda hocasız

Süper Lig'de şampiyonluk yarışından kopan İstanbul'un 3 büyükleri teknik direktörsüz kaldı.



Beşiktaş, Sergen Yalçın ile 9 Aralık 2021'de yollarını ayırdı. Fenerbahçe, 20 Aralık 2021'de Vitor Pereira'ya veda etti. Galatasaray ise Fatih Terim ile 10 Ocak'ta yollarını ayırdı.



Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın yerine Önder Karaveli geçici olarak görevi devraldı. Fenerbahçe'de ise Zeki Murat Göle, yeni teknik direktör gelene kadar görevi sürdürüyor.



47 YIL SONRA BİR İLK!



Süper Lig'de 3 büyüklerin üçünün de aynı anda teknik direktörsüz kalması ise 47 yıl sonra ilk kez gerçekleşti. Ekim 1975'te Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş teknik direktörlerleriyle yollarını ayırmış ancak yeni hoca bulamamıştı.



YİNE TRABZONSPOR LİDERDİ



2 puanlı sistemin uygulandığı ligde Trabzonspor, 5 Ekim'e kadar 5 maç oynamış ve 4 galibiyet 1 beraberlikle 9 puanla liderlik koltuğundaydı. Galatasaray, 5 puanla 7. sırada yer alırken Beşiktaş ise 16 takımlı ligde 2 puanla 15. sırada yer alıyordu.



Fenerbahçe'de Didi'nin teknik direktörlük koltuğuna sezon başında önce Necdet Niş getirildi. Ardından Abdullah Gegic, Gheorghe Constantin, Ilie Datcu ve son olarak Nedim Günar yer aldı. Sarı lacivertliler sezonu 40 puanla 2. sırada tamamladı.



Galatasaray'da Turgan Ece, Don Howe ve Fethi Demircan ile sezon noktalandı. Galatasaray, sezonu 37 puanla 3. sırada tamamladı.



Beşiktaş'ta ise Alman teknik adam Horst Buhtz ile başlayan sezon Gündüz Tekin Onay ile sona erdi. Siyah beyazlılar, sezonu 27 puanla küme düşme hattının 1 galibiyet yukarısında 11. sırada tamamladı.



47 YIL SONRA TARİH TEKERRÜR EDEBİLİR!



O sezon Trabzonspor, tarihinin ilk şampiyonluğunu elde etmeyi başardı. 47 yıl öncesi tekrar ederse Trabzonspor, 38 yıl sonra yeniden şampiyon olacak.





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