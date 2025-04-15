40 yaşındaki Cristiano Ronaldo'dan iki yıllık imza!

Dünyaca ünlü futbolculardan Cristiano Ronaldo'nun kariyerindeki belirsizlik sona erdi.



Al-Nassr ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 40 yaşındaki futbolcunun geleceği netlik kazandı.



Marca'nın haberine göre; Cristiano Ronaldo, Al-Nassr ile 2 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı.



Haberde, 2026 Dünya Kupası'nda olmak ve 1000 gole ulaşmak (Şu an 934) isteyen Cristiano Ronaldo'nun bu hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla Suudi Arabistan'da kaldığı ifade edildi.



2023 yılının başında imza attığı Al-Nassr'dan senelik 200 milyon euro kazanan Ronaldo'nun yeni sözleşmesinden alacağı ücret belirtilmedi.



2023'TE TRANSFER OLMUŞTU



22 Kasım 2022'de Manchester United'dan ayrılan Cristiano Ronaldo, Ocak 2023'te sürpriz bir şekilde Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a transfer olmuştu.



AL NASSR PERFORMANSI



Al Nassr formasını tüm kulvarlarda 99 kez giyen Portekizli yıldız bu maçlarda 90 kez gol sevinci yaşarken 19 kez de asist yapma başarısı gösterdi.







