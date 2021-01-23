24 Ocak Pazar günü günü Türkiye'de ve Avrupa'da oldukça kritik karşılaşmalar var. Günün yakından takip edilmesi gereken karşılaşmaları öncesinde Sporx iddaa ekibi olarak sizler için tahminlerimizi hazırladık. Günün bankolarını veriyoruz ve "iyi şanslar" diliyoruz...Süper Lig'de 21. Hafta mücadelesinde Konyaspor sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Trabzon deplasmanından kötü bir futbol ve mağlubiyetle ayrılan İsmail Kartal ve öğrencileri önemli galibiyetler aldığı ligin ilk yarısında bir türlü alt sıralardan uzaklaşamadı. 22 puanda kalan ve alt sıralarla arasında sadece 3 puan bulunan Yeşil-Beyazlılar, Antalya karşısında kazanmak istiyor. Ersun Yanal ve öğrencileri ise daha rahat konumda olsa da onlar da puan olarak bir an önce rahatlamak istiyor. Ben Konya'da zorlu bir maç bekliyorum ve size alternatif seçimlerden 2-3 gol tercihini öneriyorum.Süper Lig'de 21. Hafta mücadelesinde Malatyaspor sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. En son kupada karşılaşan ve penaltılar sonucu G.Saray'ın tur atladığı bir maç oynayan bu iki ekip şimdi ligde çok daha zor bir maç oynayacaklar. Malatya, Hatay deplasmanında çok kritik 3 puan alırken bu maç öncesi büyük moral kazandı. Galatasaray ise Denizlispor karşısında adeta moral depoladı ve aldığı farklı galibiyet ile derbinin izlerini silmeyi başardı. Malatya'da Semih, Adem, Umut'un kadroda olması ve takımın başında da G.Saray'ı şampiyon yapan Hamza Hocanın bulunması maç öncesi ilginç bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Ben keyifli bir karşılaşma bekliyorum. KG Var seçimi de bu karşılaşma için ideal tercih olur.Süper Lig'de 21. Hafta mücadelesinde Denizlispor sahasında Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Yalçın Koşukavak ve öğrencileri hafta içi Galatasaray deplasmanında adeta dağıldı ve 6-1'lik skorla sezonun en ağır mağlubiyetlerinden birisini yaşadı. Açıkçası ligde geri kalan haftalarda da işleri hiç kolay değil. Kadro kalitelerinin yetersizliği bence Yeşil-Siyahlıları zorlamaya devam edecek. Karagümrük de rakibi gibi hafta içi kötü bir mağlubiyet aldı. Ben bu deplasmanda toparlanacaklarını ve en azından puan alacaklarını düşünüyorum. 02 çifte şans seçimi ideal tercih olur.Süper Lig'de 21. Hafta mücadelesinde lider Beşiktaş sahasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Arka arkaya aldığı galibiyetlerle zirveye yerleşen ve şu anda şampiyonluk için en büyük aday gibi gözüken Kara Kartal ciddi moralli ve iyice hedefe odaklanmış durumda. Sergen Hoca ve öğrencileri kazandıkça öz güvenlerini arttırıyorlar. Göztepe karşısında da alabilecekleri 3 puan Beşiktaş adına çok kritik olacaktır. İzmir ekibi hafta içi yeni hocası Ünal Karaman ile anlaştı ve bu maça da son 2 maçta aldıkları 6 puanın morali ile çıkacaklar. Ben İstanbul'da gollü bir maç bekliyorum. 2,5 üstü seçimi ideal tercih olacaktır.Süper Lig'de 21. Hafta mücadelesinde Gaziantep sahasında Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Ligin en flaş takımlarından birisi olan ancak özellikle son haftalarda yaşadığı krizlerle gündemi meşgul eden Gaziantep, Sumudica sonrası Portekizli Pinto ile anlaştı. Elbette buraya kadar gelmişken ligi en azından ilk 5-6 sıra içerisinde bitirmek istiyorlar. Hatay da rakibi kadar güzel işler yaptı ve onlar da ligin sürpriz takımlarından birisi olmuş durumdalar. Ben Antep'te iki iyi takım maçında karşılıklı goller bekliyorum. KG Var seçimi ideal duruyor.İtalya Ligi'nde Juventus ile Bologna karşı karşıya gelecek. Juventus hafta içi Napoli'yi yenerek İtalya Süper Kupası'nı kazandı. Ligde 3 maçlık serinin ardından geçen hafta Inter'a kaybeden Juventus'u bu kez kolay bir maç bekliyor. İtalya'nın vasat takımlarından Bologna, orta sıralardsa yoluna devam etmek, küme düşme hattına yaklaşmamak istiyor. Juventus deplasmanında puan ya da puanlar alabilmeleri için şapkadan tavşan çıkarmaları gerekiyor. Juventus sahasında rahat bir galibiyet alarak hata yapmayacaktır. Oran yükseltmek isteyenler ilk yarı Juventus'u da işaretleyebilirler.İtalya Ligi'nde Hellas Verona ile Napoli karşı karşıya gelecek. Koray Günter ve Mert Çetin'li Hellas Verona, ligde yenemediği Napoli'ye karşı zor bir sınav verecek. Çünkü iki takım arasında oynanan son 10 lig maçında Napoli 9 kez, Hellas Verona ise sadece 1 kere kazanabildi. Hafta içi Süper Kupa'da Juventus'a kaybeden Napoli, bu mağlubiyetin yarattığı kötü havayı dağıtmak için Hellas Verona deplasmanında kazanmak için her şeyi yapacaktır. Hellas Verona da puan almak için mutlaka gol bulması gerektiğini biliyor. Mücadele karşılıklı gollerin olacağını ve Napoli'nin kazanacağını düşünüyorum.İspanya Ligi'nde Elche ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Barcelona ligde son 8 haftada 6 galibiyet ve 2 beraberlik alarak çıkışa geçti. Üstelilk ligde son 3 maçını deplasmanda oynayan ve kazanan Barcelona, bu kez Elche'ye konuk olacak. Elche'ye ligde 1974 yılında kaybeden Barcelona, zaman zaman bu deplasmandan beraberlikle dönebiliyor ama genelde zayıf rakibini kolay geçiyor. Ligde tutunmaya çalışan ve son galibiyetini 12 hafta önce alan Elche'nin Barcelona'ya sürpriz yapabileceğini düşünmüyorum. Barcelona kazanarak seriye devam edecektir.İngiltere'de FA Cup 4. Tur maçında Manchester United ile Liverpool karşı karşıya gelecek. Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool adeta dağıldı. Son 5 lig maçında galibiyet alamayan Liverpool, hafta içi Burnley'e kaybederek iç sahada 63 maç sonra mağlup oldu. Kötü bir döneme giren, takım olarak da çöküşe geçti. Klopp bile hiç olmadığı kadar gergin ve endişeli diyebiliriz. Ligde son 13 maçta 10 galibiyet ve 3 beraberlik alan Manchester United liderlik koltuğuna oturmayı fazlasıyla hak etti. Yere daha sağlam ve özgüvenli basan Manchester United, Liverpool karşısına favori olarak çıkacak. Liverpool'un böyle bir maçta iyi reaksiyon göstermesi, hatta kazanması toparlanmalarını sağlayabilir ama onlara şu dönemde güvenmenin doğru olacağını düşünmüyorum. Maçın 3,5 Alt biteceğini ve kazananın Manchester United olacağını tahmin ediyorum.İtalya Ligi'nde Lazio ile Sassuolo karşı karşıya gelecek. Ligde son 3 maçını kazanan Lazio, güzel bir seri yakaladı ve Sassuolo engelini de geçmeleri halinde 2020 Şubat ayından sonra ilk kez 4 maç arka arkaya galip gelmiş olacaklar. 31 puanlı Lazio'nun 1 puan gerisinde olan Mert Müldür ve Kaan Ayhanlı Sassuolo ise ligde son iki deplasmanından puan çıkaramadı ve Lazio karşısında bu kötü seriyi sonlandırmak istiyor. Bol poziyonlu ve çekişmeli geçecek maçta iki takım da goller bulacaktır. Lazio ve Sassuolo arasındaki son 10 lig maçının 8'inde de karşılıklı goller olmuştu ve bu mücadele de aynı şekilde sonuçlanacaktır. Dileyenler 2,5 Üst seçeneğini de işaretleyebilir.Almanya Bundesliga'da zirvedeki yerini sağlamlaştıran Bayern Münih deplasmanda son sıraya demir atan Schalke 04'e konuk olacak. Bayern, üst üste 2'nci deplasman maçına çıkacak. Hafta ortasında Augsburg'u tek golle geçtiler. Schalke ise oyun olarak düzelme sinyalleri verse de bunu skora yansıtamıyorlar. Düşme hattının üstüyle aralarındaki fark 8'e çıktı. Bu farkı kapatmaları biraz zor görünüyor. Bu maçın ardından Bremen ve Wolfsburg gibi zor deplasmanlara gidecekler. Konuk ekipte eksik yok. Bayern geçen hafta üst bahsimi yanılttı ancak bu hafta barajı geçeler. Hatta risk alarak 3,5 Üst'e gidebiliriz.Fransa Ligue 1'in 21'inci haftasına zirve ortağı Lille deplasmanda Rennes'i konuğu olacak. Lille, bir dönem felaket ötesi bir performans göstermişti. Son 7 haftada bunu aştılar. 7 maçtır kaybetmiyorlar ve bu maçlarda 5 galibiyet aldılar. Lille ise Angers mağlubiyetinin ardından çıktığı 2 maçta da kazanmayı bildi. Ayrıca oynadıkları son 3 deplasman maçından da 9 puanla ayrıldılar. İki takımda son haftalarda gol yollarında fena değil. 1.5 üste açılan alan oldukça iyi. 1.5 üstü banko kuponlarda yerini almalı.İspanya LaLiga'da lider Atletico Madrid sahasında Valencia'yı konuk edecek. Valencia, 3 maçlık galibiyet serisini Osasuna karşısında kaybetti. Kağıt üstünde kolay bir maçta yaşadıkları puan kaybıyla alt sıralarla puan farkını açma fırsatını da teptiler. Atletico ise iç sahada Sevilla'yı mağlup etti. 2 maçları eksik ve Real Madrid ile aralarındaki puan farkı 4. Atletico, herkesin bildiği gibi işin savunma kısmında çok iyi. Çıtayı yükseğe çıkardılar. Valencia'nın son maçını takip etme şansım oldu. O takımın Atletico deplasmanından puan çıkartması oldukça güç. Ev sahibi ekip, haftanın bankolarından olur.Fransa Ligue 1'de 3'üncü sıradaki Lyon, düşme hattının 2 basamak üzerindeki St. Etienne'ye konuk olacak. Konuk ekip, geçtiğimiz hafta şok bir mağlubiyet aldı. Sahalarında Metz'e kaybettiler. 9 maçlık bir serileri vardı, bunu da yitirmiş oldular. St. Etienne ise uzun zamandır böyle bir sezon yaşamıyordur. Son 10 maçlarında sadece 1 kere kazanabildiler. Bunun yanında 6 beraberlikleri, 3 de mağlubiyetleri var. Ev sahibi ekibin son 10 maçının 7'sinde fileler karşılıklı havalanmış, gollü beraberlikler ön planda. Lyon'da son maçı saymazsak gol yollarında sıkıntı çekmiyor. İki takımın arasındaki maçlarda çok fazla gol izlemesek de ben bu maçın farklı olacağını düşünüyorum. Karşılıklı gollerle, maç üst olur.