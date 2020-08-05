2020/21 Süper Lig şampiyonuna 1 kötü, 1 iyi haber

2020/21 sezonunda Süper Lig'i şampiyon bitiren takım direkt olarak Şampiyonlar Ligi gruplarına katılma hakkını kaybetti. Ancak, ilk 10 ülkeden birinin takımı Şampiyonlar Ligi şampiyonu olursa, hak Süper Lig şampiyonuna geçecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
2020/21 Süper Lig şampiyonuna 1 kötü, 1 iyi haber
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05 Ağustos 2020 23:25
Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ne veda etmesiyle birlikte Türkiye'nin Avrupa'da yoluna devam eden takımı kalmamış oldu. Türkiye böylece, sezonu 33.600 UEFA ülke puanıyla ve 11. sırada kapattı.

2020/21 sezonunda Türkiye'de şampiyon olacak takım, direkt olarak Şampiyonlar Ligi gruplarına katılma hakknı kaybetmiş oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi kurallarına göre, sıralamada ilk 10'da yer alan ülkelerin takımları direkt olarak gruplara katılabiliyor.

BİR İHTİMAL VAR...

Süper Lig'in şampiyonu, 2021/22 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt katılım için başka şartları arayacak. 2020/21 sezonunda Türkiye'nin üstünde yer alan 10 ülkeden birinin temsilcisi, hem liginde Şampiyonlar Ligi katılım hakkı alır hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanırsa Süper Lig şampiyonu direkt olarak gruplara kalacak.

Bu 10 ülke ise İspanya, İngiltere, Almanya, İtalya, Fransa, Portekiz, Rusya, Belçika, Hollanda ve Ukrayna...

İYİ HABER: SON 30 YIL

Şampiyonlar Ligi'nin son 30 sezonunda şampiyon, bu 10 ülkeden çıktı. Bu 10 ülkeden çıkmayan son şampiyon ise 1990/91 sezonunda Kızılyıldız'dı.




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