20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı 4'te 4 yaptı!

20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda Hollanda'yı 3-2 yenerek dördüncü maçını da kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı 4'te 4 yaptı!
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09 Ağustos 2024 19:45
20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda Hollanda'yı 3-2 yendi.

Bulgaristan'ın ev sahipliği yaptığı 1. Grup'ta yer alan milliler, dördüncü maçında Hollanda ile karşılaştı.

Milli takım, başkent Sofya'da oynanan maçta 21-25, 12-25, 25-21, 25-21 ve 15-10'luk set sonuçlarıyla sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Setlerde 2-0 geriye düştüğü karşılaşmayı kazanmasını bilen ay-yıldızlılar, böylece organizasyonda 4'te 4 yaptı.

Türkiye, gruptaki beşinci maçını cumartesi günü Hırvatistan ile yapacak.

 
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