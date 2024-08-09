20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı 4'te 4 yaptı!

20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda Hollanda'yı 3-2 yendi.Bulgaristan'ın ev sahipliği yaptığı 1. Grup'ta yer alan milliler, dördüncü maçında Hollanda ile karşılaştı.Milli takım, başkent Sofya'da oynanan maçta 21-25, 12-25, 25-21, 25-21 ve 15-10'luk set sonuçlarıyla sahadan 3-2 galip ayrıldı.Setlerde 2-0 geriye düştüğü karşılaşmayı kazanmasını bilen ay-yıldızlılar, böylece organizasyonda 4'te 4 yaptı.Türkiye, gruptaki beşinci maçını cumartesi günü Hırvatistan ile yapacak.