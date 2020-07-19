19 Temmuz iddaa tahminleri

Pazar günü iddaa hem keyif yapacağız hem de yine kazanacağız! Sporx iddaa ekibi, bültende yer alan en özel maçları yine sizler için en ince ayrıntısına kadar analiz ediyor. Kazandıracak tahminler hazır. Günün tahminleriyle sizleri başbaşa bırakırken, bol şanslar diliyoruz.



18.00 TOTTENHAM - LEICESTER



HAKAN CELEP: Tottenham, son 3 maçta 10 puan toplayarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılmak için umutlandı. 2 hafta kala Wolves'ın 2 puan gerisinde bulunuyorlar. Leicester ise pandemi arasından sonra maç kazanmakta zorlanır hale geldi ve Şampiyonlar Ligi biletini tehlikeye attı. Ara sonrası ilk 3 maçta 2 puan toplayabilen Leicester, sonraki 4 maçta 2 galibiyet 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Sheffield karşısındaki 2-0'lık galibiyetleri toparlanışa delalet ama son 2 hafta önce bu maçı oynayıp ardından Manchester United ile karşılaşacaklar. Çağlar Söyüncü'süz bu maçları atlatmaları gerçekten zor olacak. Tottenham'da Eric Dier ve Juan Foyth dışında eksik yok. Leicester'da ise takımın direkleri olan Çağlar, Ricardo Pereira, James Maddison ve Ben Chilwell bu maçta yok. Açıkçası, Mourinho ve Tottenham için sezonu kurtarma adına UEFA Avrupa Ligi güzel bir hedef ve Leicester karşısında da bu motivasyonla kazanmalarını bekliyorum.



Tottenham kazanır @2.05



20.00 MANCHESTER UNITED - CHELSEA



HAKAN CELEP: İngiltere Federasyon Kupası yarı finalinde Manchester United ile Chelsea Wembley'de karşı karşıya gelecek. Premier Lig'de aralarında sadece 1 puan alan bu iki takım, kupa finali için mücadele edecekler. İlk 4 ve dolayısıyla Şampiyonlar Ligi bilet için amansız bir mücadeleye giren bu iki takım, sezonu İngiltere'nin en eski kupasıyla kapatmayı hedefliyor. İki takım menajerleri arasındaki söz düellosu da maç öncesinde başladı. Chelsea, Manchester United'ı VAR yardımı almakla suçladı. Manchester United cephesi ise Chelsea'nin sezon boyu VAR'dan daha çok yararlandığı görüşünü ortaya sundu. Medyada bu ateşi körükledi. Solskjaer'in öğrencileri, bu maç öncesi favori olarak gösterildi. Lig tekrar başladıktan sonra 8 maça çıkan Manchester United, 6 maçta galip geldi ve 2 beraberlik aldı. 19 maçtır yenilmeyen Manchester United, son 10 yılın en iyi yenilmezlik serisini yakaladı. Hücum hattı çok çarpıcı olan United, Bruno Fernandes ve Paul Pogba'nın orta sahadaki yaratıcılıkları ile Marcus Rashford, Anthony Martial ve Mason Greenwood'un hem hareketli, hem de kanat forvet tarzlarından yararlanıyor. Kimi zamna 3'ü birden deplase oluyor, kimi zaman 3'ü birden merkeze giriyor ve 2 stoperin üstüne 3 tane forvetle gidiyorlar. Bunu destekleyen en önemli etkenlerden biri de beklerde Aaron Wan-Bissaka ile Brandon Williams gibi iki 'uçak' bekin olması. Chelsea ise padenmi arasından sonra Manchester United kadar çarpıcı skorlar ve oyunlar ortaya koyamasa da başarılı sonuçlar aldı. Sheffield United'a karşı 3-0'lık mağlubiyetleri ise en kötü maçlarıydı. Sheffield United'ın çok net bir skorla galip geldiği bu maçta uyguladığı taktik, United'ın sezon içerisinde ligde Chelsea'yi 2 kez yendiği taktiğe 'mentalite' açısından çok benziyordu. Geride sağlam bekle ve hızlı hücumlarla Chelsea savunmasını eksik yakala. Manchester United, Chelsea'ye son 6 maçında kaybetmedi. Bu sezon karşılaştıkları 4 maçın 3'ünü kazandı. Çok zorlu bir mücadele olacak. Yakın geçecek bu maçta Manchester United, galibiyete daha yakın taraf. Alternatif olarak 'Karşılık Gol Var' da ideal bir seçim olacaktır.



Manchester United kazanır @2.15

Karşılıklı gol var @1.55



20.30 FIORENTINA - TORINO



HAKAN CELEP: İtalya Serie A'da 4 maçlık yenilmezlik serisine sahip olan ve bu maçlarda 2 galibiyet 2 beraberlik alan Fiorentina, 3 maçlık mağlubiyet serisi sonrası 3 maçta 2 galibiyet alan Torino'yu konuk ediyor. Fiorentina, sezon başında kurduğu hayallerin çok gerisinde ve 13. sırada. Torino ise 5 hafta kala küme düşme hattının 7 puan üstünde. Yani, ateşi yakından hissetmiyorlar. Maçın tahminine gelecek olursak; Torino, deplasmanlarda çok sorun yaşayan bir takım. Son 4 deplasman maçında 13 gol birden yediler. Tam 7 deplasman maçında da mağlup oldular ve puan alamadılar. Performansını 1 tık yukarı çıkan Fiorentina, Artemio Franchi'deki bu maçta taraftarını üzmeyecektir.



Fiorentina kazanır @1.75



21.00 BAŞAKŞEHİR - KAYSERİSPOR



Süper Lig'de Başakşehir ile Kayserispor karşı karşıya gelecek. Kümede kalma hesapları yapan Kayserispor, Robert Prosinecki ile iyi performans gösterdi ama diğer takımlarla güç farkı ortaya çıkmaya başladı. Çaykur Rizespor'a kaybeden, Gaziantep FK ile berabere kalan Kayserispor'un Başakşehir'i deplasmanda yenmesi gerekiyor ama bu hiç kolay değil. Geçen hafta Konyaspor deplasmanında büyük hata yapan Başakşehir, Trabzonspor'un Deniz'de kaybetmesiyle rahat bir nefes aldı. Bu hafta Kayserispor'u yenmeleri halinde, Trabzonspor'un maçına bakmadan şampiyonluklarını ilan edecekler. Başakşehir, Kayserispor'u yenerek tarihi şampiyonluğa ulaşacaktır. Başakşehir galibiyetini kuponlara yazabiliriz.



Başakşehir kazanır @1.32



21.00 TRABZONSPOR - KONYASPOR



BURAK ŞEN: Süper Lig'de Trabzonspor ile Konyapor karşı karşıya gelecek. Trabzonspor geçen hafta Başakşehir'in Konyaspor karşısında geride olduğu anlarda Denizlispor karşısında öndeydi ama bordo-mavililer skoru tutamayınca belki de şampiyonluktan oldular. Yönetim, teknik heyet ve futboılcularda moraller tam anlamıyla dibe vurdu. Bu hafta Trabzonspor'un konsantrasyonu yüksek şekilde mücadele edebileceğini düşünmüyorum. Başakşehir'i yenerek kümede kalma yolunda önemli bir adım atan Konyaspor, Trabzonspor'un moral durumunu avantaja çevirerek zorlu deplasmanından en azından 1 puanla dönebilir. Konyaspor için 0-2 çifte şans seçeneğini kuponlara yazabiliriz.



Konyaspor kaybetmez @2.05



21.00 ÇAYKUR RİZESPOR - YENİ MALATYASPOR



BURAK ŞEN: Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya gelecek. Son 4 iç saha maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik alan Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor maçına çıkmadan evvel, Kasımpaşa'ya mağlup oldu ve teknik direktör Ünal Karaman'dan sürpriz bir istifa geldi. Karadeniz ekibi gelecek sezon için Stjepan Tomas ile anlaştı ama son iki maçta takımın başında Mehmet Ali Karaca olacak. Bu saatten sonra hocalardan daha çok sahada futbolcuların konuşması gerekiyor. Yeni Malatyaspor, Rizespor maçı öncesi Beşiktaş mağlubiyetinin üzüntüsünü yaşamadı ama bu final maçında onlarında aklında kazanmaktan başka bir şey olmayacak. Böylesine kritik kader karşılaşmasında kazananı tahmin etmek kolay değil, çünkü en ufak bir hata, her şeyi değiştirebilir. Ancak iki takım da mutlaka gol ve goller bulacaktır. Bu nedenle kuponlarımızda karşılıklı gol var seçeneğini rahatlıkla düşünebiliriz.



Karşılıklı gol var @1.55



21.00 ALANYASPOR - DENİZLİSPOR



BURAK ŞEN: Süper Lig'de Alanyaspor ile Denizlispor karşı karşıya gelecek. Kümede kalma savaşı veren Denizlispor, Trabzonspor'u yenerek kritik bir galibiyetin altına imza attı. Ancak Denizlispor adına bu yeterli olmayabilir. Bu nedenle Denizlispor'un Alanyaspor deplasmanında puan ya da puanlar alması gerekiyor. Avrupa kupaları hesapsaları yapan Alanyaspor, Antalyaspor'a kaybederek büyük bir fırsat tepti. Artık lige değil de kupa finaline odaklanacaklarını düşünüyorum. Alanyaspor'un konsantrasyon problemi yaşacağını düşündüğüm için karşılıklı gol var seçeneğiyle daha doğru bir tercih yapacağımızı düşünüyorum. Alternatif olarak 0-2 çifte şansı da düşünebiliriz.



Karşılıklı gol var @1.58



21.00 SİVASSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ



BURAK ŞEN: Süper Lig'de Sivasspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek. Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor, Fenerbahçe deplasmanında kazanarak hem kötü gidişata sona verdi, hem de bitime iki hafta kala moral buldu. Şampiyonlar Ligi hesapları yapan Sivasspor, üçüncü sırayı kaptırmak istemediği için Gençlerbirliği'ni eli boş göndermek istiyor. Kümede kalma hesapları yapan Gençlerbirliği, geçen hafta Göztepe'yi deplasmanda yenerek kritik virajı 3 puanla geçti. Ancak Sivasspor deplasmanında alacakları 1 puanın bile büyük önemi var. Puanlara ihtiyacı olan iki takımın mücadelesinde goller izleyeceğiz.



Karşılıklı Gol Var @1.62



21.00 ANKARAGÜCÜ - ANTALYASPOR



BURAK ŞEN: Süper Lig'de Ankaragücü ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Geçen hafta Galatasaray'ı yenen Ankaragücü, 3 puanı almasına rağmen son sırada olmaktan kurtulamadı. Açıkçası Ankaragücü'nün bir mucizeye imza atabileceğini düşünmüyorum. Geçen hafta cezalı duruma düşen Dever Orgill'in yanı sıra sözleşmesi feshedilen Gerson Rodrigues de karşılaşma olmayacak ve Ankaragücü iki hücum silahından yoksun mücadele edecek. Antalyaspor'un iddiası kalmadı ama Tamer Tuna yönetimindeki kırmızı-beyazlılar, her karşılaşmada sonuna kadar mücadele ediyorlar. Başkent deplasmanında da iyi oynayacaklarını düşünüyorum. Önerim 0-2 çifte şans seçeneğinden yana olacak.



Antalyaspor çifte şans @1.67



22.45 ROMA - INTER



HAKAN CELEP: Serie A'da gözler, haftanın en kritik iki maçından biri olan Roma - Inter mücadelesinde olacak. Inter, kazanırsa şampiyonluk iddiasını son haftaya kadar taşıyacak. Roma kazanırsa, 5. sırayı koruma altına alacak ve UEFA Avrupa Ligi biletini sağlamlaştıracak. Roma, Verona'yı 2-1 mağlup ederek hayat belirtisi gösterdi. Inter ise Torino'yu 3-1 ve SPAL'ı 4-0 mağlup ederek güven tazeledi. Lukaku'suz gelen bu iki galibiyet, Conte için de tekrar güvenoyu aldı. Inter, bu maçta galibiyete 1 adım daha yakın. Aradan sonra Milan, Udinese, Napoli gibi iyi takımlara kaybeden Roma, nisptene kolay fikstürden 9 puan çıkardı ama Inter, onlar için biraz zorlayıcı olacaktır. Ayrıca, iki takımın da goller bulacağını düşünüyorum. Bu maç için yüksek oran arayan Inter galibiyetine, banko arayan KG VAR'a yönelebilir.



Karşılıklı Gol Var @1.38







